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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Михаил Саакашвили задержан в Киеве

Просмотров:636 Опубликовано: Сегодня, 14:05
Михаил Саакашвили задержан в Киеве
Фото ©РИА Новости
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Киеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Ему предъявлены подозрения по статье "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

"5 декабря 2017 года сотрудники СБУ совместно с генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства, открытого по части первой статьи 256 Уголовного кодекса Украины ("содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности"), задержали по месту проживания в Киеве Михаила Саакашвили. Правоохранители, в присутствии адвоката Саакашвили, объявили ему о подозрении в совершении преступления. Планируется его допрос следователями", - говорится в сообщении СБУ.

Как сообщает интернет-издание "Украинская правда", в квартире Саакашвили прошли обыски. "Адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили, сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима", - сообщает издание.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 11 )

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elek (Посетители) Сегодня, 16:46
Ну всё-"слили"Мишу, больше не нужен. Наверное до последнего надеялся стоя на крыше-что сейчас печеньки подвезут.
 
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Тихо (Посетители) Сегодня, 16:43
Цитата: Швейк
В Киеве полиция применила слезоточивый газ против сторонников Михаила Саакашвили (с) Эхо

Надо было иприт он вкуснее.
 
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  • Тихо
  • elek
 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:01
В Киеве полиция применила слезоточивый газ против сторонников Михаила Саакашвили (с) Эхо

ЗЫ. Все, кина не будет. Печеньки кончились lol
 
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  • Швейк
  • bekenova
  • elek
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 15:54
Кто не спрыгнул,тот МОСКАЛЬ. lol
 
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Тихо (Посетители) Сегодня, 15:44
Цитата: шаман
при его правлении намного снизилась коррупция в Грузии

А после него легализовали канабис.
 
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  • Морской
 шаман (Посетители) Сегодня, 15:25
от Михаила Саакашвили я конечно не в восторге но следует признать что при его правлении намного снизилась коррупция в Грузии

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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  • Швейк
  • Mestnyi
 mr12 (Посетители) Сегодня, 14:52
Уже про меж госдеповских прихвостней кусалово, кто будет любимой женой хозяина.
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 14:45
Довые...живался бебенашка crazy
 
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  • arelav_74
 Краснов (Посетители) Сегодня, 14:28
Допрыгался Мишико

Цитата: шаман
возможно это начало нового Майдана

Как вариант, госдеповская многоходовочка lol
 
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шаман (Посетители) Сегодня, 14:23
возможно это начало нового Майдана

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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