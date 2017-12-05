Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Киеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Ему предъявлены подозрения по статье "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".
"5 декабря 2017 года сотрудники СБУ совместно с генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства, открытого по части первой статьи 256 Уголовного кодекса Украины ("содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности"), задержали по месту проживания в Киеве Михаила Саакашвили. Правоохранители, в присутствии адвоката Саакашвили, объявили ему о подозрении в совершении преступления. Планируется его допрос следователями", - говорится в сообщении СБУ.
Как сообщает интернет-издание "Украинская правда", в квартире Саакашвили прошли обыски. "Адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили, сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима", - сообщает издание.
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