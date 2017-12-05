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Решение проблемы "неожиданных" штрафов предложил Мусин

Просмотров:59 Опубликовано: Сегодня, 15:14
Решение проблемы "неожиданных" штрафов предложил Мусин
Багдат Мусин. Фото: facebook.com/BagdatMussin
Председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Казахстана Багдат Мусин предложил способ решения проблемы "неожиданных" штрафов, о которых казахстанцы нередко узнают прямо перед загранпоездкой или после ареста счетов. Об этом он написал на своей странице Facebook, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По его мнению, для уведомления нарушителей каждому водителю необходимо создать бесплатную электронную почту, привязанную к номеру автомобиля и к ИИН, которая будет присваиваться при оформлении техпаспорта на авто или водительского удостоверения. По его словам, эту задачу уже намерен взять на себя национальный почтовый оператор.

"В случае нарушения ПДД на этот электронный адрес будет приходить уведомление о наложении штрафа, в том числе по правонарушениям, зафиксированным видеокамерами. Сюда же могут направляться все сообщения от госорганов и других организаций (о налогах, страховке, банковских операциях и другом)", - написал он.

По его словам, в настоящий момент в Казахстане работают около двух тысяч камер фиксации нарушений ПДД. Далее, как пишет Мусин, результаты фиксации поступают в специальные отделения управления дорожной полиции, где сотрудники полиции вручную обрабатывают эти сведения и решают, отправлять нарушителю информацию или нет. После этого, по его словам, сведения проходят через мониторинг, составляются предписания, которые распечатываются на бумаге и в конвертах через "Казпочту" отправляются по адресам владельцев автотранспортных средств, указанным при регистрации авто.

"Но где гарантия, что автовладелец проживает по этому адресу, что там вообще кто-то проживает, что этот конверт передали в руки автовладельцу или его близким?? Вопросов много. А если еще учесть, что процентов 50 писем возвращается, то и вовсе становится понятно, как неэффективно работает госмашина на старых рельсах. И поэтому зачастую люди не знают, что их зафиксировала камера, что есть штраф, который надо бы оплатить. Уже немало казахстанцев столкнулись с этой проблемой, а многие сломали свои планы на отдых из-за того, что в аэропорту их просто не выпускают из страны, потому что висит один, а порой несколько штрафов за нарушение ПДД или другие задолженности. Само собой, есть и злостные неплательщики, которые намеренно игнорируют правила, но ведь есть и добросовестные люди, которые готовы оплатить штрафы, да только не знают они про них, не видели они никаких предписаний, никто их не останавливал на дороге", - пояснил ситуацию Мусин.

Только за десять месяцев 2017 года, по его данным, зафиксировано около миллиона нарушений с видеофиксаторов, по которым вынесено 539 тысяч предписаний на сумму более десяти миллиардов тенге. Однако с нарушителей взыскано только 4,314 миллиарда. "Получается, остальные 60 процентов обладателей штрафов либо не хотят платить, либо не знают об их существовании. Однозначно нужно менять способы уведомления людей", - написал он.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Klim Chugunkin (Посетители) Сегодня, 15:32
люди пароли от телефонов и карт забывают а вы про какой то емайл. По сути он не нужен народу а нужен тем органам которые отвечают за весь процесс сбора денег.Ребята хотите денег потратьтесь на уведомление как во всех цивилизованных странах и не надо приплетать тут старые рельсы.
Так честно и скажите вы нашли еще один способ сэкономить денег в бюджет не тратя денег на доставку уведомлений гражданам.

Как говорится, желаю, чтобы все!
 
 

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