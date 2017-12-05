Почему в РК цены на авиабилеты дороже, чем в странах Европы

Региональный менеджер Международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA) по Центральной Азии Джордан Карамалаков назвал причины расхождения в стоимости авиабилетов в странах Западной Европы и в Казахстане, причем не в пользу РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Пока из-за отсутствия реальной большой конкуренции цены (на авиабилеты - Казинформ) от Казахстана относительно расстояния, которое мы имеем, тут надо учитывать и расстояния конечно, относительно выше, чем цены, которые наблюдаются там, где рынок открыт, к примеру, в Западной Европе. Там средний уровень цен ниже - это факт. А почему? Сразу отвечаю: качественное обслуживание в аэропортах, быстрое обслуживание, невысокие цены в аэропортах, нормальные цены на топливо, свобода выбора пассажиров, какой авиакомпанией полететь, и, конечно, наличие выбора между авиакомпаниями. Вот это и есть», - заявил Джордан Карамалаков в комментарии журналистам.



Он напомнил, что авиационный рынок в настоящее время является свободным, конкурентным.



«То есть любая авиакомпания, которая захочет сюда (в Казахстан - Казинформ) летать, она может летать и предлагать те цены, которые она считает необходимым для привлечения пассажиропотока. Рынок определяет уровень цен на воздушном транспорте, ничто другое. И поэтому мое утверждение: чем больше конкуренции, тем будут ниже цены на билеты», - пояснил эксперт.



«Конкуренция и нормальные условия ведения бизнеса приведут к тому, что будет снижение цен на топливо, а потребности есть. То есть публика Казахстана будет путешествовать, есть увеличенный спрос на авиаперевозки», - подчеркнул Джордан Карамалаков.



Пока даже связь между реально существующими в Казахстане ценами на то же авиационное топливо и экономической логикой «что-то теряется», утверждает он.