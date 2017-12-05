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Видео наезда Lexus на регулировщика в Астане возмутило соцсети

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:40
Видео наезда Lexus на регулировщика в Астане возмутило соцсети
Фото: instagram/@vastane.kz
Видео наезда автомобиля марки Lexus на регулировщика в Астане распространяется по социальным сетям. По информации ДВД, авария произошла утром 5 декабря на левом берегу столицы, передает корреспондент Today.kz.

Ролик, где запечатлено ДТП, быстро распространился среди пользователей Интернета. На кадрах ясно видно, что на полицейском надет светоотражающий жилет, мужчина регулирует движение. Однако его сбивает иномарка, от удара регулировщик отлетает на несколько метров и падает на пешеходный переход. Прохожие помогают пострадавшему подняться.



В ДВД рассказали, что авария произошла в 08:30 на пересечении проспекта Мәңгілік ел и улицы Бухар Жырау.

"Водитель автомобиля марки Lexus, не справившись с управлением в условиях гололеда, допустил наезд на инспектора, который регулировал в это время движение транспорта на перекрестке. В результате ДТП с ушибами и телесными повреждениями мужчина был доставлен в медучреждение", - отмечают в органе.
Регулировщик на момент госпитализации был в сознании.

"Телесные повреждения несерьезные. После обследования будет ясно, перелом это или просто ушиб", - отметили в ведомстве.

Сейчас по делу назначена экспертиза и проводится дознание. Согласно данным предварительного обследования, водитель Lexus был трезв.
Источник: today.kz
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