Водителям Алматы не нужно будет носить с собой документы на авто

Об этом во вторник, 5 декабря, сообщил глава Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин.



В Алматы впервые в Казахстане апробируют в пилотном режиме отмену обязанности ношения водителями с собой различных документов, кроме удостоверения личности, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин на своей странице в Facebook написал о том, что на прошлой неделе в Алматы заместителю премьер-министра РК Аскару Жумагалиеву, акиму Алматы Бауыржану Байбеку и органам внутренних дел города продемонстрировали работу проекта «Е-Штрафы» в действии.



- После демо аким принял решение по выделению средств на покупку планшетов каждому дорполицейскому. По мере оснащения планшетами, Алматы, скорее всего, станет первым городом Казахстана, где будем пробовать пилотно отмену обязательности ношения с собой кучи документов, кроме удостоверения личности, - сообщил глава комитета по правовой статистике и специальным учетам.



По его словам, Аскар Жумагалиев уже дал соответствующее поручение по отмене обязательности ношения с собой техпаспорта, страховки, справки о техосмотре на территории города Алматы.



- Но по водительскому же удостоверению натыкаемся на определённые международные требования, но будем думать, как и их отменить, - отметил Багдат Мусин.