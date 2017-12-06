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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сборную России отстранили от Олимпиады

Просмотров:459 Опубликовано: Сегодня, 08:12
Сборную России отстранили от Олимпиады
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Олимпийский комитет России дисквалифицирован решением исполкома Международного олимпийского комитета, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт МОК.

"После того как исполком МОК одобрил доклад комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, принято решение отстранить ОКР, решение вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российским спортсменам разрешили выступить на Играх-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом. В Играх смогут принять участие "чистые" российские спортсмены.

Кроме того, решением МОК вице-премьер РФ Виталий Мутко пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх.

МОК принял решение на основании работы двух комиссий, одна из которых - во главе с Денисом Освальдом - занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете. Вторая комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом проверяла информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Обе комиссии начали работу после расследования WADA под руководством Ричарда Макларена о подмене допинг-проб российских спортсменов при участии ФСБ.

Сборную России отстранили от Олимпиады

Глава МОК Томас Бах (слева). Фото: Reuters/Denis Balibouse


Комментируя решение о дисквалификации, глава МОК Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет не допустил бы влияния политических соображений при принятии спортивных решений. "Политические лидеры, наши спонсоры и вещатели, все понимают, что МОК с политической точки зрения нейтральная организация, мы бы не допустили влияния политических соображений при принятии спортивных решений. Нейтральность соблюдалась всеми", - сказал Бах журналистам.

Российская сторона настаивала на том, что все спортсмены, не уличенные в допинге, должны получить право выступить на Олимпиаде. В октябре Владимир Путин назвал унижением для страны как возможное отстранение, так и разрешение участвовать под нейтральным флагом.

В 2016 году МОК уже рассматривал вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде в Рио из-за обвинений в допинговых нарушениях. Тогда сборная страны получила право выступать под своим флагом, от участия отстранили только сборную по легкой атлетике.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 10 )

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  • Erlan84
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:04
В этом мире все связано. И МОК не исключение. Это просто заговор против России. Ну как можно сначала провести олимпиаду, а потом через 4 года взять те же анализы и найти там запрещенные вещи? Если так будет продолжаться, то через двадцать лет Китай потребует провести проверки на анализы и присвоит все медали себе да последние 50 лет.
России нужно создать свою олимпиаду, чтоб все была на уровне. И выигрыш был достойным. Тогда и другие спортсмены из других государств подтянуться. Конечно это затратно, но подумать можно
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 10:01
emliy40520,
На Эхе читайте. Там ваши шабаш с блэкджеком и ******** по этому поводу уже устроили dada

Erlan84,
Ещё бы ему не молчать. Как говорил один персонаж в фильме Рязанова "Я за машину Родину продал!" crazy
 
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  • Швейк
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 09:57
и Мутко как всегда будет в тряпку молчать! мне было бы западло выступать под нейтральным флагом!!!
 
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  • Швейк
 Ян (Посетители) Сегодня, 09:44
Цитата: Швейк
Чего зря воздух сотрясать? Поставьте рядом Сирену Вильямс и Марию Шарапову. Ну и как, на ком бы женились?

Действительно lol

В кибер войне,нет границ и правил.
 
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emliy40520 (Посетители) Сегодня, 09:23
А где новость с извинениями?
 
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  • Mestnyi
  • Ян
  • кукла
 Швейк (Посетители) Сегодня, 09:13
живуздесь,
Чего зря воздух сотрясать? Поставьте рядом Сирену Вильямс и Марию Шарапову. Ну и как, на ком бы женились? lol

ЗЫ. А песенка здесь давно уже известная - это очередной сигнал российской типа элитке: или вы ведёте Путина в Гаагу, или мы вас всех как Керимова отведём к прокурору smeh
 
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  • Mestnyi
  • arelav_74
 живуздесь (Посетители) Сегодня, 09:04
Единствена трудновато будет состязаться с коллегами из других стран,накачинными "лекарствами" от "простуды" или "болей в мышицах".

Длиннорукий плавец ушел с почетом, закончив выступления в спорте.И никто не задал вопроса как можно по восемь и больше медалей на одной олимпиаде выигрывать подряд. Причем с огромным отрывом от основной группы. А еще его коллеги по команде данныго вида спорта разгромили помещение АЗС, испытав внезапный приступ агресии. СМИ тогда призадумались и задались вапросом А что бы эта значила? Но как то мимо прошел этот резонный вапрос.
 
-5
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  • Краснов
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  • Jax
 Grand (Посетители) Сегодня, 08:52
В-принципе, заслуженно. МОК общественная организация и вмешательство в ее деятельность со стороны государств запрещено. Накаченные анаболиками спортсмены-наркоманы это ад. Подмена мочи вообще мошенничество.
 
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живуздесь (Посетители) Сегодня, 08:46
Согласна, под нейтральным флагом тоже унижение.
С другой стороны, если поедут и выиграют, докажут что все равно сильнейшие в мире. Ведь так было всегда и будет надеюсь.
Надо ехать тем, кто сможет медали выиграть.
 
 

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