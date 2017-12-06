Сборную России отстранили от Олимпиады

Глава МОК Томас Бах (слева). Фото: Reuters/Denis Balibouse

Олимпийский комитет России дисквалифицирован решением исполкома Международного олимпийского комитета, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт МОК."После того как исполком МОК одобрил доклад комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, принято решение отстранить ОКР, решение вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении.Отмечается, что российским спортсменам разрешили выступить на Играх-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом. В Играх смогут принять участие "чистые" российские спортсмены.Кроме того, решением МОК вице-премьер РФ Виталий Мутко пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх.МОК принял решение на основании работы двух комиссий, одна из которых - во главе с Денисом Освальдом - занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете. Вторая комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом проверяла информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Обе комиссии начали работу после расследования WADA под руководством Ричарда Макларена о подмене допинг-проб российских спортсменов при участии ФСБ.Комментируя решение о дисквалификации, глава МОК Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет не допустил бы влияния политических соображений при принятии спортивных решений. "Политические лидеры, наши спонсоры и вещатели, все понимают, что МОК с политической точки зрения нейтральная организация, мы бы не допустили влияния политических соображений при принятии спортивных решений. Нейтральность соблюдалась всеми", - сказал Бах журналистам.Российская сторона настаивала на том, что все спортсмены, не уличенные в допинге, должны получить право выступить на Олимпиаде. В октябре Владимир Путин назвал унижением для страны как возможное отстранение, так и разрешение участвовать под нейтральным флагом.В 2016 году МОК уже рассматривал вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде в Рио из-за обвинений в допинговых нарушениях. Тогда сборная страны получила право выступать под своим флагом, от участия отстранили только сборную по легкой атлетике.Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.