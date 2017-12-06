Семья из Китая бросила дочь, оставив записку о месте встречи. Они увиделись через 22 года

В 1995 году в китайском городе Сучжоу родилась девочка Цзинчжи. Она была второй дочерью в семье, а на тот момент в Китае ещё действовала политика «одна семья — один рёбенок». Бедные родители не могли позволить себе иметь больше одного ребёнка.
Отец девочки Сюй Лида отнёс дочь на местный рынок и оставил там вместе с запиской, пишет Meduza.
«Наша дочь Цзинчжи родилась в 10 утра 24-го дня седьмого месяца лунного календаря 1995 года. Из-за бедности мы вынуждены оставить её. О, несчастные сердца отцов и матерей! Спасибо за спасение нашей маленькой дочери и заботу о ней. Если мы были созданы друг для друга, да позволят небеса нам встретиться на Разбитом мосту в Ханчжоу утром накануне Сорочьего праздника через 10 или через 20 лет».
Летом 1996 года девочку усыновила американская семья Полер из Мичигана. Ее назвали Кэтрин Су Полер. В Китае вместе с девочкой американцы получили записку от её биологических родителей. Переводчица расплакалась, когда читала её.
Девочка росла вместе с двумя старшими братьями. Приёмные родители не хотели рассказывать ей о прошлом до тех пор, пока она сама не начнет расспрашивать.
Через 10 лет после рождения ребенка Сюй Лида и его жена Цянь Фэньсян отправились на Разбитый мост. С утра и до четырёх дня они стояли там с табличкой с именем своей брошенной дочери, но никто не подошёл к ним. Они не знали, что семья Полер попросила свою подругу Энни Ву подойти к мосту, чтобы узнать, придёт ли кто-то на обещанную в записке встречу. Ву пришла чуть позже четырёх и не застала родителей девочки.
Энни Ву заметила на мосту съемочную группу и спросила, не видели ли они двух человек, которые могли бы быть родителями девочки. Журналисты посмотрели отснятый материал и увидели на кадрах двух человек с табличкой.
Когда журналисты узнали, зачем женщина интересовалась людьми на мосту, эта история стала местной сенсацией. Сотрудники телеканала помогли разыскать Энни Ву родителей Цзинчжи, и та передала им письмо от американской семьи. В нем было несколько фотографий и короткая справка о том, что девочка живёт в Мичигане и что в детстве у неё обнаружили ревматоидный артрит.
После этого семья Полер сказала Энни Ву прекратить общаться с биологическими родителями Кэтрин. Те, в свою очередь, решили приходить на мост каждый год — в надежде, что их дочь все же начнёт расспрашивать приёмных родителей и в конце концов приедет в Китай.
Их историей заинтересовался документалист Чан Чанфу. Он предложил китайской семье попробовать отыскать американцев — и ему удалось это сделать, несмотря на скудные сведения в письме. Дополнительную информацию он нашёл на форуме приёмных семей, где отец Кэтрин писал о трудностях с коленом своей дочери.
Документалист сравнил его аватар с фотографией Полеров и понял, что это один и тот же человек. Когда он связался с американской семьей, те снова отказались рассказывать своей дочери о её биологических родителях до тех пор, пока она об этом не спросит.
В 2016 году 21-летняя Кэтрин Полер собиралась отправиться учиться в Испанию. Она сказала родителям, что там наверняка заинтересуются её американско-китайским происхождением, и попросила рассказать о своём прошлом. Мать призналась, что она знает, кто настоящие родители. Как рассказывает Кэтрин, она была шокирована и восприняла молчание приёмных родителей как предательство.
В итоге в августе 2017 года — через 22 года — Сюй Лида и Цянь Фэньсян встретили свою дочь в Сорочий праздник на Разбитом мосту, почти так, как оговаривалось в записке. Сюй Лида рыдал. Кэтрин два дня провела со своими биологическими родителями и жила в комнате вместе со своей сестрой.
Кэтрин Полер признается, что до поездки в Китай она ощущала себя китаянкой только физически. «Теперь ощущение стало глубже. Хорошо, что я стала ближе к тому месту, где я родилась. Но на самом деле я то, где я выросла, и азиатского во мне не так много», — говорит Кэтрин.
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