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Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в Казахстане

Просмотров:403 Опубликовано: Сегодня, 12:29
Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в Казахстане
Фото Турар Казангапов ©
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству вернуть финансовые средства отечественных компаний из-за рубежа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе выступления ко Дню индустриализации Глава государства выступил с жесткой критикой, заявив, что отечественные компании не должны держать деньги на зарубежных счетах.

"18 отечественных компаний удерживают 12,5 миллиарда долларов за рубежом. "Тенгизшевройл" - 4,5 миллиарда долларов. "КазМунайГаз" - три миллиарда долларов. "РД "КазМунайГаз" - два миллиарда долларов. "Азиатский газопровод" - более миллиарда долларов. Газопровод "Бейнеу - Шымкент" - 100 миллионов. И так далее", - перечислил Нурсултан Назарбаев.

"Три легализации было, хоть кого-нибудь копнули? Хоть кого-нибудь привлекли к ответственности? Никого. (…) Вы потеряете деньги, которые держите "за бугром", разве не видите? В условиях санкций никто вам не поможет. Возвращайте деньги и держите их в Казахстане. Какая гарантия нужна вам? Законы, указы? Я это сделаю. Не сделаете этого, мы сделаем сами. Не обижайтесь", - добавил Президент.

Как отметил Нурсултан Назарбаев, только за первое полугодие подконтрольные государству компании увеличили удерживаемые за рубежом средства с двух до шести миллиардов долларов.

"Поручаю правительству как акционеру. Разобраться и доложить мне. С каждым поговорим, с каждым", - обратился Президент к премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву.

"Если не сделаете, предупреждаю, тогда я по-другому буду работать, как возвратить эти деньги. Но вас уже не будет. Мы же не говорим, что отнимем у вас или что то сделаем, нет. Слушайте, государство создало вам условия заработать эти деньги предприятием, и вы прячете от государства казахстанские деньги? Хватит", - заключил Нурсултан Назарбаев.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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zhanino (Посетители) Сегодня, 14:51
называется - проснулся
 
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  • кукла
  • kolek
 dolph02071075 (Посетители) Сегодня, 13:44
"Популизм"- разновидность политической культуры лидера, политической элиты, стремящейся к потаканию настроениям масс. Для популизма характерны демагогия, несбыточные обещания, нереализуемые на практике решения.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:43
Уже мноооого лет говорят о возврате денег в РК, просят, пугают, а воз и ныне там.
И на этот раз все закончится так же.
 
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Klim Chugunkin (Посетители) Сегодня, 13:30
Мы же не говорим, что отнимем у вас или что то сделаем, нет.

Да серьезно а я уж подумал что:
"Если не сделаете, предупреждаю, тогда я по-другому буду работать, как возвратить эти деньги. Но вас уже не будет.


Слушайте, государство создало вам условия заработать эти деньги предприятием,

что что оно дало?
и вы прячете от государства казахстанские деньги? Хватит

Чьи деньги?

Как говорится, желаю, чтобы все!
 
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  • arelav_74
 elek (Посетители) Сегодня, 13:24
Цитата: Тихо
Надо их по зонам повозить пусть посмотрят на условия быт.))

Возить? Пусть пешком идут!
 
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  • elek
  • Швейк
  • arelav_74
 Тихо (Посетители) Сегодня, 12:49
С каждым поговорим, с каждым", - обратился Президент к премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву.
Надо их по зонам повозить пусть посмотрят на условия быт.))
 
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  • mr12
  • arelav_74
 master_kz (Посетители) Сегодня, 12:43
Всем все ясно? Теперь ждем жалобных заявлений либерастии о появлении нового тирана. И где же обеспокоиность "мирового сообщества" о нарушении прав человека и демократии руками этих компаний. Где санкции против них, почему позволяют им самодурить любезно предоставляя и обслуживая им счета? uhmylka

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru http://kpe.ru
 
 

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