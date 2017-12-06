Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству вернуть финансовые средства отечественных компаний из-за рубежа, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В ходе выступления ко Дню индустриализации Глава государства выступил с жесткой критикой, заявив, что отечественные компании не должны держать деньги на зарубежных счетах.
"18 отечественных компаний удерживают 12,5 миллиарда долларов за рубежом. "Тенгизшевройл" - 4,5 миллиарда долларов. "КазМунайГаз" - три миллиарда долларов. "РД "КазМунайГаз" - два миллиарда долларов. "Азиатский газопровод" - более миллиарда долларов. Газопровод "Бейнеу - Шымкент" - 100 миллионов. И так далее", - перечислил Нурсултан Назарбаев.
"Три легализации было, хоть кого-нибудь копнули? Хоть кого-нибудь привлекли к ответственности? Никого. (…) Вы потеряете деньги, которые держите "за бугром", разве не видите? В условиях санкций никто вам не поможет. Возвращайте деньги и держите их в Казахстане. Какая гарантия нужна вам? Законы, указы? Я это сделаю. Не сделаете этого, мы сделаем сами. Не обижайтесь", - добавил Президент.
Как отметил Нурсултан Назарбаев, только за первое полугодие подконтрольные государству компании увеличили удерживаемые за рубежом средства с двух до шести миллиардов долларов.
"Поручаю правительству как акционеру. Разобраться и доложить мне. С каждым поговорим, с каждым", - обратился Президент к премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву.
"Если не сделаете, предупреждаю, тогда я по-другому буду работать, как возвратить эти деньги. Но вас уже не будет. Мы же не говорим, что отнимем у вас или что то сделаем, нет. Слушайте, государство создало вам условия заработать эти деньги предприятием, и вы прячете от государства казахстанские деньги? Хватит", - заключил Нурсултан Назарбаев.
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