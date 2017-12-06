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Прохожий поймал упавшего с 5 этажа ребенка

Просмотров:231 Опубликовано: Сегодня, 13:54
Прохожий поймал упавшего с 5 этажа ребенка
.
ЧП случилось в Костанае в районе КСК в понедельник, 4 декабря. Бригада скорой помощи выехала на вызов и привезла в областную детскую больницу мальчика, который упал с пятого этажа.

" Сейчас ребенок находится в отделении травматологии, его уже перевели из реанимации. Удалось обойтись без операции. Но у него есть травма головы",- сказал и.о. главного врача больницы Игорь Белобржицкий.

Доктора отделения травматологии рассказали странные подробности этого происшествия. По информации, которая стала им известна, мальчик с высоты прыгнул сам. А не получил серьезные травмы, потому что его поймал прохожий и тем самым смягчил удар от падения. Кроме того ребенок был в верхней одежде.

"Нам на следующий день позвонил мужчина и поинтересовался здоровьем ребенка. Мы спросили - кем он ему доводится? Он ответил: " я тот, кто его поймал". К сожалению, мы не спросили его данные."

Сам ребенок ничего не рассказывает, говорит, что просто не помнит. "Возможно боится",- предполагают врачи.

"КН" постарается узнать подробности этого странного происшествия. Но главное радует, что мальчик остался жив, а в городе живут настоящие, хоть и неизвестные герои. Ждем, что может быть спасатель отзовется.
Источник: Костанайские новости
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