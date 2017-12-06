Налог на роскошь предложили ввести в Казахстане, передает Tengrinews.kz.



Такое мнение выразил депутат Мажилиса от фракции "Народные коммунисты" Айкын Конуров. Он сообщил, что в отчете о глобальном благосостоянии за 2017 год, составленном Credit Suisse Research Institute, Казахстан зачислен в группу бедных стран.



"Удивительного тут мало. Аналитики института рассчитывали благосостояние исходя не из общих показателей, а из доходов домохозяйств, их накоплений и долгов. В Казахстане реальные доходы большинства семей сокращаются, а долги растут куда быстрее накоплений", - отметил Айкын Конуров, оглашая депутатский запрос на имя премьер-министра страны.



"Интерес в этом отчете вызывал не столько уровень богатства страны, сколько его распределение. В нем оценивается не только среднее благосостояние, но и медианное, что принципиально важно. Средний показатель - это "средняя температура по больнице", когда богатство олигарха-миллиардера складывается с "богатством" тысяч его работников и делится поровну. Медианный же индикатор исключает благосостояние экстремально бедных и богатых, приближая его к реальности", - отмечается в депутатском запросе парламентской фракции.



Отмечается, что в Казахстане имеют доходы меньше 10 тысяч долларов - 97,6 процента, от 10 до 100 тысяч долларов - 2,1 процента населения. Благосостояние 0,3 процента людей составляет от 100 тысяч до одного миллиона долларов. В графе "более миллиона" стоит ноль.



"Это не означает, конечно, что у нас нет миллионеров и миллиардеров. Они есть, но в совокупности их количество такое незначительное, что не дотягивает и до десятой доли процента населения. Мы озабочены такой ситуацией и считаем, что проблема кроется в системе распределения. Именно из-за нее мы являемся богатой страной, но с низким благосостоянием. (...) Мы уверены, что назрела необходимость вносить изменения в систему распределения национального дохода - через дополнительные налоги на роскошное потребление, ужесточение контроля за финансовыми потоками в квазигосударственном секторе, коммерческих банках и трансграничного движения капитала", - отметил Айкын Конуров, отметив, что предложения, которые вносят депутаты фракции, остаются пока без должного понимания.



"Почему-то считается, что сначала нужно поднять экономику, увеличить национальное богатство, а потом уже думать о распределении, но это не работает. При неэффективной системе распределения прирост богатства страны ничего не приносит для благосостояния населения. По крайней мере для тех, кто входит в эти 97,6 процента. (..) Мы считаем, что экономическая политика в первую очередь должна быть ориентирована на подъем благосостояния большинства населения, и призываем пересмотреть ее в пользу повышения реальных доходов населения, стимулирования потребительского спроса через государственные субсидии конечному потребителю отечественных товаров и услуг", - резюмировал депутат Мажилиса.