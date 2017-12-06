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Налог на роскошь предложили ввести в Казахстане

Просмотров:359 Опубликовано: Сегодня, 15:42
Налог на роскошь предложили ввести в Казахстане
Иллюстративное фото с сайта pexels.com
Налог на роскошь предложили ввести в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Такое мнение выразил депутат Мажилиса от фракции "Народные коммунисты" Айкын Конуров. Он сообщил, что в отчете о глобальном благосостоянии за 2017 год, составленном Credit Suisse Research Institute, Казахстан зачислен в группу бедных стран.

"Удивительного тут мало. Аналитики института рассчитывали благосостояние исходя не из общих показателей, а из доходов домохозяйств, их накоплений и долгов. В Казахстане реальные доходы большинства семей сокращаются, а долги растут куда быстрее накоплений", - отметил Айкын Конуров, оглашая депутатский запрос на имя премьер-министра страны.

"Интерес в этом отчете вызывал не столько уровень богатства страны, сколько его распределение. В нем оценивается не только среднее благосостояние, но и медианное, что принципиально важно. Средний показатель - это "средняя температура по больнице", когда богатство олигарха-миллиардера складывается с "богатством" тысяч его работников и делится поровну. Медианный же индикатор исключает благосостояние экстремально бедных и богатых, приближая его к реальности", - отмечается в депутатском запросе парламентской фракции.

Отмечается, что в Казахстане имеют доходы меньше 10 тысяч долларов - 97,6 процента, от 10 до 100 тысяч долларов - 2,1 процента населения. Благосостояние 0,3 процента людей составляет от 100 тысяч до одного миллиона долларов. В графе "более миллиона" стоит ноль.

"Это не означает, конечно, что у нас нет миллионеров и миллиардеров. Они есть, но в совокупности их количество такое незначительное, что не дотягивает и до десятой доли процента населения. Мы озабочены такой ситуацией и считаем, что проблема кроется в системе распределения. Именно из-за нее мы являемся богатой страной, но с низким благосостоянием. (...) Мы уверены, что назрела необходимость вносить изменения в систему распределения национального дохода - через дополнительные налоги на роскошное потребление, ужесточение контроля за финансовыми потоками в квазигосударственном секторе, коммерческих банках и трансграничного движения капитала", - отметил Айкын Конуров, отметив, что предложения, которые вносят депутаты фракции, остаются пока без должного понимания.

"Почему-то считается, что сначала нужно поднять экономику, увеличить национальное богатство, а потом уже думать о распределении, но это не работает. При неэффективной системе распределения прирост богатства страны ничего не приносит для благосостояния населения. По крайней мере для тех, кто входит в эти 97,6 процента. (..) Мы считаем, что экономическая политика в первую очередь должна быть ориентирована на подъем благосостояния большинства населения, и призываем пересмотреть ее в пользу повышения реальных доходов населения, стимулирования потребительского спроса через государственные субсидии конечному потребителю отечественных товаров и услуг", - резюмировал депутат Мажилиса.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Тихо
  • Bamb00k
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 16:21
Цитата: Тихо
тут некоторые скоро лопнут от жадности и богатства.

За 25 лет не лопнули и сейчас не лопнут...
Будут хапать до тех пор, пока поганой метлой не погонят их...
 
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Тихо (Посетители) Сегодня, 16:14
Налог на роскошь предложили ввести в Казахстане,
Только предложили? Опоздали на 10 лет тут некоторые скоро лопнут от жадности и богатства.
 
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  • Mestnyi
  • Bamb00k
  • leo529
  • Швейк
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 16:11
- Не знаю про других, а я бы с радостью платил - "налог на роскошь".
- Так ты его и платишь. Только не за свою роскошь... dada
 
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  • Тихо
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:51
Единственная нормальная идея. Неужели солнце с запада вышла
 
 

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