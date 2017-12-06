МОК предложил ФИФА поискать допинг в российском футболе

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Международной федерации футбола (ФИФА) следует запросить информацию у руководителя одной из комиссий МОК Самуэля Шмида относительно проблем с допингом в российском спорте. Об этом сообщает ТАСС.
На пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК журналисты спросили Баха, как решение о запрете сборной России принимать участие в ОИ-2018 в Пхенчхане повлияет на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. «ФИФА должна обратиться к господину Шмиду, может, он столкнулся с какими-то свидетельствами в ходе расследований», — отметил Бах.
26 ноября Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова заявил, что его клиент готов доказать причастность российских футболистов к государственной допинг-программе. По его словам, представители ФИФА могут обратиться к Родченкову в любое время, однако пока они «рады спрятать голову в песок».
В СМИ также появилась информация, что ФИФА решила связаться с Родченковым в рамках собственного расследования. На данный момент федерация не нашла доказательств вины российских игроков.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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