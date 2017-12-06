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МОК предложил ФИФА поискать допинг в российском футболе

Просмотров:193 Опубликовано: Сегодня, 16:31
МОК предложил ФИФА поискать допинг в российском футболе
Томас Бах Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Международной федерации футбола (ФИФА) следует запросить информацию у руководителя одной из комиссий МОК Самуэля Шмида относительно проблем с допингом в российском спорте. Об этом сообщает ТАСС.

На пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК журналисты спросили Баха, как решение о запрете сборной России принимать участие в ОИ-2018 в Пхенчхане повлияет на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. «ФИФА должна обратиться к господину Шмиду, может, он столкнулся с какими-то свидетельствами в ходе расследований», — отметил Бах.

26 ноября Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова заявил, что его клиент готов доказать причастность российских футболистов к государственной допинг-программе. По его словам, представители ФИФА могут обратиться к Родченкову в любое время, однако пока они «рады спрятать голову в песок».

В СМИ также появилась информация, что ФИФА решила связаться с Родченковым в рамках собственного расследования. На данный момент федерация не нашла доказательств вины российских игроков.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 6 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 18:28
РосФутбол и с допингом результаты не показало бы )))
 
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kk13 (Посетители) Сегодня, 17:48
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:23
Ага, и все анализы покажут наличие в крови российских футболеров тормозной жидкости rofl
 
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 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 17:09
— Ты слышал, МОК просит ФИФА проверить всю российскую сборную по футболу на присутствие допинга?
— Вот придурки, российскую сборную надо проверять на присутствие снотворного, а не допинга. lol
 
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 RED SUN (Посетители) Сегодня, 16:57
Думаю на этом чемпионате Английские футбольные фанаты будут вести себя тихо и мирно как никогда lolИбо это вам не терпеливая Франция или Бразилия, тут простой Иван или Магомед может так вломить по Биг-Бену, век помнить будешь crazy
 
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 keyzet (Посетители) Сегодня, 16:37
Родченков - это безродная иуда, однако допустили до корыта его чиновники типа Жукова и Мутко, которые и сейчас у руля, и отпускать его не хотят.
 
 

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