У казахстанцев возникли проблемы с проездом в Китай из-за внешнего вида - Генпрокуратура

Представители Генпрокуратуры Казахстана на встрече по приграничному сотрудничеству заявили о том, что Китай не пускает на свою территорию людей, носящих бороду и одетых по религиозным традициям и обычаям, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В частности, с нашей стороны было озвучено то, что китайская сторона по внешним признакам не пропускает на территорию республики Китай лиц с бородой с соответствующей религиозной атрибутикой. Китайская сторона объясняет, да у нас есть межведомственная инструкция но мы эти вопросы будем снимать, будем договариваться как в этих отношениях поступать и чем мы будем регламентироваться в дальнейшей деятельности", - сказал журналистам в кулуарах встречи заместитель генерального прокурора РК Андрей Лукин.



На встрече с таким докладом выступил прокурор Алматинской области Азамат Жылкыбаев. По его данным, с этой ситуацией Казахстан столкнулся на Хоргосе.



"Так, на специальном транспортном пешеходном переходе центра Хоргос установлены дополнительные контрольно-досмотровые пропускные пункты, которые функционируют с апреля месяца текущего года. Они обслуживаются военным подразделением Китая для контроля и досмотра как физических лиц, так и транспортных средств следующими в их направлении. Данная мера принята по решению властей Синьцзян-Уйгурского автономного округа в целях противодействия религиозному экстремизму и международному терроризму. Вместе с тем в указанных пунктах не пропускаются на китайскую сторону центра лица, носящие бороды, невзирая на их национальную и гражданскую принадлежность и граждане одетые по сложившейся мусульманским традициям и обычаям. Эти действия затрудняют посещение центра как казахстанскими гражданами, так и гражданами представителями стран, желающих попасть туда с нашей территории, во-вторых - уменьшается товарооборот между двумя государствами. С учетом вышеизложенного предлагаем привести работу военно-пропускных пунктов в соответствии с требованиями и соглашениями о регулировании деятельности МЦПС Хоргос от 25 августа 2005 года, так как статьей 17 данного соглашения предусмотрено использование этих соглашений только при возникновении стихийных бедствий, эпидемий, чрезвычайных ситуаций. Это позволило бы нам повысить привлекательность международного центра", - заявил прокурор Алматинской области.



В кулуарах встречи начальник управления международного сотрудничества верховной народной прокуратуры Китая Го Синван сказал журналистам, что впервые слышит о такой ситуации.



"МЦПС Хоргос по видению китайской стороны должен быть образцовым регионом по развитию торгово-экономических отношений между Казахстаном и Китаем, нельзя допустить, чтобы какие-то элементы использовали данный МЦПС для личных целей", - прокомментировал он.