Мажилисмены хотят отказаться от преподавания на английском в школах

Мажилисмены раскритиковали преподавание на английском языке в казахстанских школах. Они поставили под сомнение рациональность преподавания на иностранном языке таких предметов, как физика, химия и биология, пишет Zakon.kz.



Мажилисмен Ирина Смирнова отметила, что казахстанских учителей уже на протяжении двух лет учат английскому за счет бюджета, при необходимости направляя из сел в центры с обеспечением их жильем и питанием.



При этом она пояснила, что курсы, возможно, будут организовывать повторно, так как выучить язык за три месяца невозможно.



«Преподавание на английском языке, на котором учитель не то что свободно думать, а даже изъясниться на бытовом уровне не сможет, не будет эффективным», – считает она.



Смирнова подчеркнула, что уроки физики, химии и биологии даже на родном языке некоторым ученикам даются с трудом.



Помимо прочего, лишь небольшая часть старшеклассников знает английский настолько хорошо, чтобы изучать на нем другие предметы.



По ее словам, в Назарбаев Интеллектуальных школах физику, химию и биологию преподают одновременно, один – на родном языке класса, а второй – на английском.



«Когда мы научимся правильно воплощать идеи президента? Когда мы станем рациональными и прагматичными? Скорее всего, программа не оправдает ожиданий главы государства и вложенных в нее средств. (...)



К примеру, в одном из лицеев Астаны недавно проводился открытый урок по биологии на английском языке, чтобы продемонстрировать уровень готовности к переходу. Учитель прочел весь урок на ломаном английском по бумажке, а из 30 учеников подготовили пятерых, знающих язык, чтобы произвести впечатление интерактива», – возмутилась депутат.



Она заявила, что «английский язык нужен, но не стоит повышать уровень его знания таким способом».



По мнению Смирновой, стоит подумать, насколько рационально введение преподавания физики, химии, биологии на английском языке в школе.



Она считает, что в стране следует поднять уровень подготовки учителей-филологов в вузах, повысить качество преподавания языков, а в школьных аттестатах указывать не оценки, а уровень знаний языков.