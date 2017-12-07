Легализовать проституцию предложили в Казахстане

Общественники предложили легализовать услуги куртизанок. По их словам, это поможет предотвратить случаи секс-рабства, а также пополнить госказну, сообщает «31 канал».



Становящаяся все более популярной «продажная любовь» предлагается не только в Интернете и на улице, но и массажных салонах.



Реклама массажных салонов порой напоминает кадры из фильмов «18+». Эротические spa-процедуры и body-массаж все чаще привлекают мужчин.



«Посмотрите, какие могут быть массажные салоны? В массажных салонах есть специальное оборудование. Есть сертифицированные специалисты, которые специально обучаются. А там –двуспальные кровати, будуары и девочки без опыта работы. Которые, между прочим, получают от 300 тысяч тенге в месяц. У нас врач на ставку получает 65 тысяч тенге в столице, в поликлинике», – говорит экс-кандидат в депутаты, блогер Аида Джексенова.



В больших городах Казахстана набирает популярность так называемый «body-массаж» с участием обнаженных массажисток.



На сайтах заведений при этом уверяют, что никаких интим-услуг они не предоставляют.



«Это великолепный тандем двух очаровательных профессиональных массажисток, в таланте которых невозможно сомневаться. На их идеальных телах не будет ничего, что могло бы вам помешать любоваться красивыми женскими формами. Вы ощутите настоящую гармонию от прикосновений, которые способны подарить только две девушки одновременно в четыре руки», – заманивает описание.



Между тем, более известные способы привлечения секс-клиентов все так же распространены. Район столичного вокзала известен как пристанище для жриц любви, которых можно найти даже днем.



По мнению общественников, пора заняться легализацией их услуг.



Так считает экс-депутат Айгуль Соловьева.



«Для того, чтобы не было рабства, чтобы они проходили медицинский осмотр, для того, чтобы они не получали побои и не криминализировалась эта ситуация. На мой взгляд, легализовать, мониторить их состояние здоровья. Потому что любая одумавшаяся девушка – она завтра захочет стать матерью», – высказалась она.



Те, кто выступает за легализацию, видят в ней еще один существенный плюс – поступающие в госбюджет налоги. Общественники отмечают, что сейчас нелегальные деньги остаются у людей, «крышующих» проституток. И эти миллионы тенге могут стать доходом государства, если власти согласятся на легализацию.



Напомним, в прошлом году казахстанские проститутки обратились с открытым письмом к Назарбаеву, попросив о легализации коммерческого секса и защите их гражданских прав.