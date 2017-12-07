Казахстан примет участие в Олимпиаде-2018 - Мухамедиулы

Сборная Казахстана примет участие в Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Сегодня было выступление Владимира Путина, где он призвал, что российские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх, у кого есть желание. Я придерживаюсь его точки зрения, это очень правильно. Владимир Владимирович четко сказал, что спортсмены активно готовятся, и независимо, под каким флагом, нейтральным или Международного комитета, главное, чтобы они принимали участие, в этом нет нарушения. Конечно, он сторонник спортсменов, я с удовольствием разделяю его точку зрения", - сказал министр Арыстанбек Мухамедиулы.



Он высказал уверенность в том, что казахстанские спортсмены в данный момент активно готовятся, чтобы достойно выступить на Олимпиаде-2018.



"Вы знаете, мы сейчас министерством инициировали, в ближайшее время будем вносить в Парламент (законопроект - прим. автора) об ответственности по антидопинговой деятельности. Конечно, у нас однозначная позиция. Должна быть к допингу нулевая терпимость, само понятие нужно искоренять. Когда мы внесем в закон ответственность о применении допинга, можно сказать, что этот вопрос будет в Казахстане неприемлем", - добавил он.



Глава МКС РК также прокомментировал предложение российского депутата Казахстану воздержаться от участия в Олимпийских играх 2018 года.



"Это точка зрения. Она у каждого есть. И если реагировать на высказывания каждой личности, то это будет неправильно. Есть государственный подход, и мы должны придерживаться этой линии. Казахстан активно готовится, сейчас идут лицензионные сборы. В данное время мы имеем уже 17 лицензий, что очень отрадно. Наша задача сейчас - побольше завоевать лицензий и достойно выступить на Олимпиаде", - заключил министр культуры и спорта.



Напомним, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обратился к руководству Национальных олимпийских комитетов стран БРИКС, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с предложением воздержаться от участия в Олимпийских играх в 2018 году в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным.



Зимние Олимпийские игры в корейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.