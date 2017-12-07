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Казахстан сделал заявление о статусе Иерусалима

Просмотров:444 Опубликовано: Сегодня, 15:40
Казахстан сделал заявление о статусе Иерусалима
Фото ©Турар Казангапов
Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление по ситуации вокруг статуса Иерусалима, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

"Казахстан выражает обеспокоенность в связи с ростом напряженности вокруг ситуации со статусом города Иерусалим и призывает все вовлеченные стороны проявить сдержанность. Выступая за сохранение существующего статуса Иерусалима, Казахстан подтверждает свою приверженность палестино-израильскому урегулированию на основе международного права, соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН и Арабской мирной инициативы от 2002 года", - говорится в распространенном сообщении МИД.

Сообщается, что решение палестино-израильского конфликта должно осуществляться по принципу "два государства для двух народов", который предусматривает создание Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

"Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН продолжит оказывать полную поддержку процессу восстановления стабильности в регионе как неотъемлемого условия для установления мира на Ближнем Востоке", - отмечается в заявлении МИД РК.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Израиль объявил город своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Однако мировые государства не признали аннексии и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Модератор 13 (Модераторы) Сегодня, 18:07
Уважаемые пользователи, для личного общения используйте ЛС.
 
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  • fitter
 adzhanaliev (Посетители) Сегодня, 18:06
RED SUN, Чем Израиль лучше Палестины??? И чем же это но заслужил отбирать чужие земли???
 
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  • Papirosso
  • mer
  • fitter
 Grand (Посетители) Сегодня, 16:53
Странно, евреи, никогда нежившие в Палестине, поимели право создать свое искусственное государство на ее территории, а местные арабы не имеют?

Палестина уже признана 130 странами ООН и Восточные Иерусалим ее столица
 
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  • arelav_74
 RED SUN (Посетители) Сегодня, 16:19
Израиль заслужил свое право на существование, заслужила ли Палестина?! Не знаю, не мне решать и судить, но надеюсь они тоже получат независимость и суверенитет, а главное мирное небо, но когда это будет, большой вопрос...
 
 

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