Казахстан сделал заявление о статусе Иерусалима

Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление по ситуации вокруг статуса Иерусалима, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
"Казахстан выражает обеспокоенность в связи с ростом напряженности вокруг ситуации со статусом города Иерусалим и призывает все вовлеченные стороны проявить сдержанность. Выступая за сохранение существующего статуса Иерусалима, Казахстан подтверждает свою приверженность палестино-израильскому урегулированию на основе международного права, соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН и Арабской мирной инициативы от 2002 года", - говорится в распространенном сообщении МИД.
Сообщается, что решение палестино-израильского конфликта должно осуществляться по принципу "два государства для двух народов", который предусматривает создание Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.
"Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН продолжит оказывать полную поддержку процессу восстановления стабильности в регионе как неотъемлемого условия для установления мира на Ближнем Востоке", - отмечается в заявлении МИД РК.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Израиль объявил город своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Однако мировые государства не признали аннексии и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.
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