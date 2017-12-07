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Больницы Казахстана отказываются от привычной кабинетной системы

Просмотров:186 Опубликовано: Сегодня, 17:43
Больницы Казахстана отказываются от привычной кабинетной системы
Фото yugopolis.ru
Минздрав решил внедрить зелёные, жёлтые и красные браслеты во всех больницах страны, Астана пока лидирует в нововведении.

Больницы Казахстана переходят на триаж-систему (сортировку. – Авт.), которая направлена на улучшение контакта между пациентами и врачами. Об этом informburo.kz рассказали в Министерстве здравоохранения РК. В Астане уже во всех учреждениях внедрили систему медицинской сортировки посетителей, в Алматы – пока только в одной клинике.

Триаж-система подразумевает сортировку поступающих больных по категориям: экстренные, плановые и самообращение. В соответствии с этим им надевают на руки браслеты: красные, жёлтые или зелёные в зависимости от состояния человека.

"Триаж-система была внедрена в Астане с начала 2017 года, сейчас все учреждения столицы охвачены ею. Отличие этой структурной системы в том, что это не кабинетная система. Пациент поступает в зал ожидания либо в палату интенсивной терапии и наблюдения, и все наши ресурсы, включая узких специалистов, оборудование, обследование, идут к пациенту и кружатся вокруг него. Пациент не ходит по кабинетам. Ему не нужно самому, находясь в состоянии болезненности, выстаивать очередь к тому или иному узкому специалисту. Такая система эффективно работает во многих странах мира, где при первичном приёме имеются несколько потоков оказания помощи. Красный поток – это пациенты, которым помощь должна быть оказана немедленно, жёлтый поток – тоже экстренно, но у врачей есть несколько часов на оказание помощи, зелёный поток – это, когда пациента должны принять, обслужить, дать направление, а в случае необходимости госпитализировать в плановом порядке", – рассказали informburo.kz в управлении здравоохранения Астаны.

Специалисты утверждают, что это позволило значительно сократить количество поступающих жалоб со стороны пациентов. Кроме того, разработано специальное программное обеспечение, которое в режиме онлайн на интерактивной доске показывает, как идёт текущий процесс обслуживания пациентов.

Но если новые стандарты внедрены в Астане повсеместно, то в Алматы только в одном медучреждении – городской клинической больнице №4. Через несколько дней,12 декабря, приёмное отделение ГКБ №7 также оснастят необходимыми ресурсами триаж-системы.

"Внедрена триаж-система с применением браслетов для пациентов со штрих-кодом и сканер штрих-кода. Эти браслеты позволяют идентифицировать пациента. На примере больницы №4 мы можем видеть, что качество работы с пациентами выросло, врачи стали работать меньше, но более структурно. После сортировки больные отправляются в смотровую или специальную зону, которая оснащена многофункциональными передвижными каталками и кроватями, отделёнными друг от друга. Здесь специалисты проводят более глубокое обследование пациента. Весь процесс проходит быстро и чётко", – рассказали informburo.kz в управлении здравоохранения города Алматы.

Такое нововведение нужно для того, чтобы пациент не ждал долго в очереди, уверены в Минздраве. Благодаря этой системе врачи хотят исключить не только жалобы пациентов, но и несчастные случаи, когда человек так и не дождался своего приёма.

Сортировке пациентов по цветам также учат актюбинских врачей. Приёмное отделение по американскому типу открыли в областной Актюбинской больнице, где больных будут разделять на три категории.

В июле этого года министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил, что казахстанцы стали намного чаще жаловаться на качество медуслуг. Чаще всего жалобы поступают на плохую организацию медпомощи.
Источник: inform.kz
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Комментарии ( 4 )

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Disco (Посетители) Сегодня, 19:23
Больницы Казахстана отказываются от привычной кабинетной системы

Приём пациентов будет осуществляться вдоль забора кладбища с оформлением места.

Танцуют все...
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 18:59
Вот чушь.Так хочется нагрубить. Штырит их как от канабиса.

В кибер войне,нет границ и правил.
 
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  • Ян
  • kolu411
 master_kz (Посетители) Сегодня, 18:06
Чушь какая то, все равно родственникам, знакомым и по звонку сакебаке будут кому надо выдаваться нужные браслеты.

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru http://kpe.ru
 
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  • Ян
 Швейк (Посетители) Сегодня, 18:00
Угу, теперь будет коридорная
 
 

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