Больницы Казахстана отказываются от привычной кабинетной системы

Минздрав решил внедрить зелёные, жёлтые и красные браслеты во всех больницах страны, Астана пока лидирует в нововведении.



Больницы Казахстана переходят на триаж-систему (сортировку. – Авт.), которая направлена на улучшение контакта между пациентами и врачами. Об этом informburo.kz рассказали в Министерстве здравоохранения РК. В Астане уже во всех учреждениях внедрили систему медицинской сортировки посетителей, в Алматы – пока только в одной клинике.



Триаж-система подразумевает сортировку поступающих больных по категориям: экстренные, плановые и самообращение. В соответствии с этим им надевают на руки браслеты: красные, жёлтые или зелёные в зависимости от состояния человека.



"Триаж-система была внедрена в Астане с начала 2017 года, сейчас все учреждения столицы охвачены ею. Отличие этой структурной системы в том, что это не кабинетная система. Пациент поступает в зал ожидания либо в палату интенсивной терапии и наблюдения, и все наши ресурсы, включая узких специалистов, оборудование, обследование, идут к пациенту и кружатся вокруг него. Пациент не ходит по кабинетам. Ему не нужно самому, находясь в состоянии болезненности, выстаивать очередь к тому или иному узкому специалисту. Такая система эффективно работает во многих странах мира, где при первичном приёме имеются несколько потоков оказания помощи. Красный поток – это пациенты, которым помощь должна быть оказана немедленно, жёлтый поток – тоже экстренно, но у врачей есть несколько часов на оказание помощи, зелёный поток – это, когда пациента должны принять, обслужить, дать направление, а в случае необходимости госпитализировать в плановом порядке", – рассказали informburo.kz в управлении здравоохранения Астаны.



Специалисты утверждают, что это позволило значительно сократить количество поступающих жалоб со стороны пациентов. Кроме того, разработано специальное программное обеспечение, которое в режиме онлайн на интерактивной доске показывает, как идёт текущий процесс обслуживания пациентов.



Но если новые стандарты внедрены в Астане повсеместно, то в Алматы только в одном медучреждении – городской клинической больнице №4. Через несколько дней,12 декабря, приёмное отделение ГКБ №7 также оснастят необходимыми ресурсами триаж-системы.



"Внедрена триаж-система с применением браслетов для пациентов со штрих-кодом и сканер штрих-кода. Эти браслеты позволяют идентифицировать пациента. На примере больницы №4 мы можем видеть, что качество работы с пациентами выросло, врачи стали работать меньше, но более структурно. После сортировки больные отправляются в смотровую или специальную зону, которая оснащена многофункциональными передвижными каталками и кроватями, отделёнными друг от друга. Здесь специалисты проводят более глубокое обследование пациента. Весь процесс проходит быстро и чётко", – рассказали informburo.kz в управлении здравоохранения города Алматы.



Такое нововведение нужно для того, чтобы пациент не ждал долго в очереди, уверены в Минздраве. Благодаря этой системе врачи хотят исключить не только жалобы пациентов, но и несчастные случаи, когда человек так и не дождался своего приёма.



Сортировке пациентов по цветам также учат актюбинских врачей. Приёмное отделение по американскому типу открыли в областной Актюбинской больнице, где больных будут разделять на три категории.



В июле этого года министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил, что казахстанцы стали намного чаще жаловаться на качество медуслуг. Чаще всего жалобы поступают на плохую организацию медпомощи.