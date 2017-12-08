Казахстанские миллиарды начали искать за рубежом после гневной речи Назарбаева

Правительство в спешном порядке ищет способы вернуть казахстанские деньги на родину. А генеральный прокурор заявил в Астане, что его подчиненные уже приступили к поиску зарубежных счетов отечественных бизнесменов. Небывалое рвение служащие проявили сразу же после призыва Нурсултана Назарбаева возвратить домой каждый заработанный в нашей стране тенге, сообщает телеканал КТК
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Все ответственные чиновники, которых журналисты встретили накануне в сенате, единогласно заверяли, что не покладая рук трудятся над возвращением из-за рубежа денег, заработанных в Казахстане. Причем делают это уже давно.
"В этом направлении мы уже давно начали работать. Указ мы получили и подготовили 10 квалифицированных специалистов по всей стране, которые знают все тонкости финансового дела. Здесь нечего скрывать, прокуроры изучают и работают только в уголовном производстве, а вот как расследовать коммерческие дела, почти никто не знает. Поэтому в первую очередь мы занимались повышением квалификации подчиненных", - сообщил генпрокурор Казахстана Жакип Асанов.
Генеральный прокурор подчеркнул: обучение заняло время, но это того стоило. Искать на иностранных счетах казахстанские миллиарды и возвращать их на родину в ведомстве собираются вместе с другими госорганами.
Напомним, что на днях Нурсултан Назарбаев во время общенационального телемоста произнес гневную речь перед своими своим подчиненными.
Президент пригрозил отечественным олигархам и нацкомпаниям, которые хранят заработанные в Казахстане деньги за границей. По его данным, на зарубежных счетах сейчас насчитывается свыше 12 с половиной миллиардов наших долларов.
"Хватит баловаться, заигрались. Ишь, заигрались. Держат там деньги, используют там, всего понапокупали, яхт, живут, в нескольких странах имеют коттеджи, дома. «Тенгизшевройл» - 4,5 миллиарда долларов, там Казахстан имеет большой пакет акций. Можем влиять. Нацкомпания «Казмунайгаз» - три миллиарда долларов. И так далее", - сказал президент.
Объясняться пришлось и министру финансов. Но вдаваться в подробности Бахыт Султанов не стал. Рассказал лишь, что вся озвученная информация сейчас проверяется. К работе привлекли иностранных коллег.
"Цифры, названные – это данные Национального банка. Они говорят о том, что 14 наших предприятий, налогоплательщиков, держат на заграничных счетах 12 с половиной миллиардов долларов. Мы проводим соответствующую работу, кроме того фискальные органы проводят работу в соответствии с принятыми конвенциями. Это автоматический и двусторонний обмен с налоговыми органами других стран", - пояснил Бахыт Султанов.
Но никаких конкретных механизмов или методов, которые позволят, наконец, вернуть деньги из-за рубежа, никто из чиновников пока предложить не смог.
Специальный законопроект, который, наконец, остановит отток финансов в зарубежные банки, Нурсултан Назарбаев поручил разработать правительству страны уже не в первый раз, но каких-либо документов ответственные лица до сих пор не подготовили.