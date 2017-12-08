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Казахстанские миллиарды начали искать за рубежом после гневной речи Назарбаева

Просмотров:434 Опубликовано: Сегодня, 08:22
Казахстанские миллиарды начали искать за рубежом после гневной речи Назарбаева
фото с сайта Nur.kz
Правительство в спешном порядке ищет способы вернуть казахстанские деньги на родину. А генеральный прокурор заявил в Астане, что его подчиненные уже приступили к поиску зарубежных счетов отечественных бизнесменов. Небывалое рвение служащие проявили сразу же после призыва Нурсултана Назарбаева возвратить домой каждый заработанный в нашей стране тенге, сообщает телеканал КТК.

Все ответственные чиновники, которых журналисты встретили накануне в сенате, единогласно заверяли, что не покладая рук трудятся над возвращением из-за рубежа денег, заработанных в Казахстане. Причем делают это уже давно.

"В этом направлении мы уже давно начали работать. Указ мы получили и подготовили 10 квалифицированных специалистов по всей стране, которые знают все тонкости финансового дела. Здесь нечего скрывать, прокуроры изучают и работают только в уголовном производстве, а вот как расследовать коммерческие дела, почти никто не знает. Поэтому в первую очередь мы занимались повышением квалификации подчиненных", - сообщил генпрокурор Казахстана Жакип Асанов.

Генеральный прокурор подчеркнул: обучение заняло время, но это того стоило. Искать на иностранных счетах казахстанские миллиарды и возвращать их на родину в ведомстве собираются вместе с другими госорганами.

Напомним, что на днях Нурсултан Назарбаев во время общенационального телемоста произнес гневную речь перед своими своим подчиненными.

Президент пригрозил отечественным олигархам и нацкомпаниям, которые хранят заработанные в Казахстане деньги за границей. По его данным, на зарубежных счетах сейчас насчитывается свыше 12 с половиной миллиардов наших долларов.

"Хватит баловаться, заигрались. Ишь, заигрались. Держат там деньги, используют там, всего понапокупали, яхт, живут, в нескольких странах имеют коттеджи, дома. «Тенгизшевройл» - 4,5 миллиарда долларов, там Казахстан имеет большой пакет акций. Можем влиять. Нацкомпания «Казмунайгаз» - три миллиарда долларов. И так далее", - сказал президент.

Объясняться пришлось и министру финансов. Но вдаваться в подробности Бахыт Султанов не стал. Рассказал лишь, что вся озвученная информация сейчас проверяется. К работе привлекли иностранных коллег.

"Цифры, названные – это данные Национального банка. Они говорят о том, что 14 наших предприятий, налогоплательщиков, держат на заграничных счетах 12 с половиной миллиардов долларов. Мы проводим соответствующую работу, кроме того фискальные органы проводят работу в соответствии с принятыми конвенциями. Это автоматический и двусторонний обмен с налоговыми органами других стран", - пояснил Бахыт Султанов.

Но никаких конкретных механизмов или методов, которые позволят, наконец, вернуть деньги из-за рубежа, никто из чиновников пока предложить не смог.

Специальный законопроект, который, наконец, остановит отток финансов в зарубежные банки, Нурсултан Назарбаев поручил разработать правительству страны уже не в первый раз, но каких-либо документов ответственные лица до сих пор не подготовили.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Ну Ну
  • кукла
  • manek
  • Mestnyi
  • arelav_74
 Швейк (Посетители) Сегодня, 09:35
Ровно все на-е-борот, все кинулись искать способы заныкать бабло ещё поглубже crazy
 
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  • Mestnyi
 Союз (Посетители) Сегодня, 09:29
Смердит нещадно от этой прогнившей системы, живущей во лжи и алчности.
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 09:06
Ищите и обрящете. podmig Из Библии (церковно-славянский текст). Все прекрасно знают у кого и сколько припрятано и где припрятано.Возможно вернут деньги.но как говорят свежо придание да верится с трудом.

В кибер войне,нет границ и правил.
 
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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 08:57
Эти ссказанные слова для народа и все.
 
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  • Ян
  • Vladimir_aktau
  • arelav_74
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 08:36
Правительство в спешном порядке ищет способы вернуть казахстанские деньги на родину. А генеральный прокурор заявил в Астане, что его подчиненные уже приступили к поиску зарубежных счетов отечественных бизнесменов.
Показушники и лизуны. Как в анекдоте: "пока лопатой не покинут - не полетят".
 
 

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