Чем грозит Казахстану массовая скупка доллара Минфином России

Минфин России выделил на скупку иностранной валюты 204 млрд рублей. Зачем российским властям нужно такое количество долларов и что интервенции северного соседа сулят Казахстану, сообщает КТК
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Телеканал напоминает, что еще в начале 2017 года власти России признались в том, что им не нужен дорогой рубль. Тогда же шли разговоры о том, что российскую валюту могут девальвировать на 10 процентов, дабы исключить вариант образования дыры в бюджете.
С того времени цены на нефть несколько подросли и укрепились на отметке 60 долларов за баррель, что может спровоцировать укрепление рубля.
«Мы уже в середине этого года видели, что укрепление национальной валюты к 55-56 российских рублей за доллар заставляет Минфин Российской Федерации нервничать, потому что есть определенные у них параметры, заложенные в бюджет. И, конечно, масштабное укрепление национальной валюты в их планы не входит», - отмечает аналитик Forex Club Валерий Полховский.
Исходя из этого, специалисты полагают, что масштабная скупка инвалюты может отразиться на курсе рубля, ослабив его.
Повлияет это и на тенге, стоимость которого определяется не только ценами на нефть, но также на него оказывают влияние и курсы валют в странах, являющихся экономическими партнерами.
То есть, если российский рубль ослабнет по отношению к доллару, то казахстанский тенге тоже будет дешеветь.
Эксперт также высказал мнение, сколько будет стоить доллар в Казахстане к новому году.
«Скорее всего, к новому году мы сможем стать свидетелями того, что тенге к доллару, скорее всего, у нас будет немного ослабевать и к российскому рублю немного укрепляться. Где-то такие тенденции будут сохраняться. Ну, предположить, я бы сказал, что может быть мы увидим отметку 343, где-то так приблизительно по доллару», - считает Полховский.
Отмечается, что за последние две недели тенге подешевел на 5 пунктов. Сейчас в обменных пунктах доллар стоит около 336 тенге.