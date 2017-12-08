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Чем грозит Казахстану массовая скупка доллара Минфином России

Просмотров:515 Опубликовано: Сегодня, 09:10
Чем грозит Казахстану массовая скупка доллара Минфином России
Коллаж NUR.KZ
Минфин России выделил на скупку иностранной валюты 204 млрд рублей. Зачем российским властям нужно такое количество долларов и что интервенции северного соседа сулят Казахстану, сообщает КТК.

Телеканал напоминает, что еще в начале 2017 года власти России признались в том, что им не нужен дорогой рубль. Тогда же шли разговоры о том, что российскую валюту могут девальвировать на 10 процентов, дабы исключить вариант образования дыры в бюджете.

С того времени цены на нефть несколько подросли и укрепились на отметке 60 долларов за баррель, что может спровоцировать укрепление рубля.

«Мы уже в середине этого года видели, что укрепление национальной валюты к 55-56 российских рублей за доллар заставляет Минфин Российской Федерации нервничать, потому что есть определенные у них параметры, заложенные в бюджет. И, конечно, масштабное укрепление национальной валюты в их планы не входит», - отмечает аналитик Forex Club Валерий Полховский.

Исходя из этого, специалисты полагают, что масштабная скупка инвалюты может отразиться на курсе рубля, ослабив его.

Повлияет это и на тенге, стоимость которого определяется не только ценами на нефть, но также на него оказывают влияние и курсы валют в странах, являющихся экономическими партнерами.

То есть, если российский рубль ослабнет по отношению к доллару, то казахстанский тенге тоже будет дешеветь.

Эксперт также высказал мнение, сколько будет стоить доллар в Казахстане к новому году.

«Скорее всего, к новому году мы сможем стать свидетелями того, что тенге к доллару, скорее всего, у нас будет немного ослабевать и к российскому рублю немного укрепляться. Где-то такие тенденции будут сохраняться. Ну, предположить, я бы сказал, что может быть мы увидим отметку 343, где-то так приблизительно по доллару», - считает Полховский.

Отмечается, что за последние две недели тенге подешевел на 5 пунктов. Сейчас в обменных пунктах доллар стоит около 336 тенге.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 3 )

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Валерий_М (Посетители) Сегодня, 09:54
У аналитика спрашивают.Какой Ваш прогноз курса доллара к тенге, на конец года? Выростет...... немного подумав - ну или наоборот. lol
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 09:33
Надоело всё. poka

В кибер войне,нет границ и правил.
 
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RED SUN (Посетители) Сегодня, 09:32
Чем грозит Казахстану массовая скупка доллара Минфином России

Ничем хорошим это точно...
 
 

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