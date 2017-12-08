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Кожамжаров рассказал, сколько денег вывезли из Казахстана бывшие министры и акимы

Просмотров:247 Опубликовано: Сегодня, 10:06
Кожамжаров рассказал, сколько денег вывезли из Казахстана бывшие министры и акимы
Фото с сайта tengrinews.kz
Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Кайрат Кожамжаров заявил, что бывшие чиновники вывезли из страны более восьми миллиардов долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"За последние десять лет из 205 коррупционеров, скрывающихся за пределами Казахстана, возвращены в страну 152. Однако продолжают скрываться за рубежом бывшие министры и акимы, похитившие из страны свыше восьми миллиардов долларов. В первую очередь это лидеры ОПГ Аблязов и чета Храпуновых", - сказал Кайрат Кожамжаров на конференции в Астане.

Он заявил, что всех их ждет наказание.

"Мы уверены, что, несмотря на политизацию их статуса, они не уйдут от ответственности. В результате нашего партнерства с иностранными коллегами каждый сбежавший коррупционер понесет наказание, назначенное судьей. Государство должно объединить усилия в исключении двойных стандартов при выдаче преступников и возврате активов", - заверил Кайрат Кожамжаров.

Он отметил, что важно на ранних стадиях выявлять тех, кто преступным образом распоряжается государственными средствами, и предотвращать вывод капитала из страны.

"Возвращать из других юрисдикций беглых преступников и похищенные активы - это актуальные вопросы для каждой страны. Сейчас мировым сообществом проводятся активные меры по деофшоризации, раскрытию данных о владельцах счетов в иностранных банках. Казахстан приветствует эти усилия и всецело поддерживает и готов к взаимодействию", - заявил глава антикоррупционного ведомства.

Кайрат Кожамжаров напомнил, что Казахстаном заключены договоры о выдаче и возврате активов с более чем 40 государствами.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • arelav_74
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 11:09
Бла, Бла, Бла......

Фуфайки в уши народу пихают.
Первый речь толкнул, типа пора вернуть краденое взад. Эти все под козырек и давай вокруг землю рылом вспахивать, делать вид, что работают...
Клоунада...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • Mestnyi
 RED SUN (Посетители) Сегодня, 10:18
Вывозят, потому что дают возможность вывозить. Хотите сказать, что на верху об этом не знали на протяжении стольких лет?! Я вас умоляю... burumburum
 
 

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