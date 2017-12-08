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Как в Казахстане будут следить за телефонами абонентов

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 11:00
Как в Казахстане будут следить за телефонами абонентов
Фото из открытых источников
Законопроект, включающий регистрацию IMEI-кодов, направлен на подписание президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Об этом LS сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Сагат Мадиев в ходе интернет-конференции.

Он пояснил, что нормы, направленные на создание единой базы IMEI-кодов, прописаны в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам информации и коммуникаций".

"В настоящее время законопроект рассмотрен и одобрен в мажилисе и сенате. Он направлен на подписание президенту. После вступления в законную силу министерством информации и коммуникации будут разработаны правила регистрации IMEI-кодов", - заметил он.

Между тем в законопроекте предлагалось уведомлять органы о случаях обнаружения нескольких устройств с идентичными кодами. Однако в уточнении отметили, что с введением Единой базы данных такая необходимость отпадает.

Также, согласно предложению, оператор единой базы данных IMEI-кодов обязан обеспечить органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на сетях связи (ОРД), доступ к базе в соответствии с правилами регистрации абонентских устройств сети сотовой связи.

Между тем, согласно предложению, получение от оператора связи служебной информации будет разрешено только с согласия абонентов. При этом прослушивание телефонных переговоров, ознакомление с сообщениями телекоммуникаций, задержка, осмотр и выемка почтовых отправлений и документальной корреспонденции, получение сведений о них, а также иные ограничения тайны связи допускаются только в случаях и в порядке, установленных законами. Вместе с тем договор заключается с абонентом, поэтому пользователь не может давать согласие на доступ к служебной информации.

Кроме того, с новым законом будут запрещены ввоз, производство и распространение абонентских устройств с измененными или дублированными IMEI-кодами. В свою очередь оператор не сможет оказывать услуги абонентам с незарегистрированными мобильниками. Идентификация абонента осуществляется по его абонентскому номеру, предоставленному оператором сотовой связи. Операторы сотовой связи самостоятельно несут все затраты на модернизацию сети, информационных систем и программного обеспечения.

Помимо всего прочего, будет введена ответственность операторов и пользователей услуг связи. Таким образом, операторам будет запрещено предоставлять услуги связи без введения сведений об абоненте в систему сбора и хранения служебной информации об абонентах.

Тем временем Мадиев также коснулся темы преступлений в сфере IT. Он сообщил, что в год регистрируется около 100 таких правонарушений. Большую часть из них составляют мошенничества, совершенные в отношении интернет-пользователей. Только за последние 10 месяцев в Казахстане зарегистрировано более 1,5 тыс. таких случаев. Вместе с тем в половине случаев пользователи интернета попались на размещение объявлений о продаже товаров и услуг. Также к ним были применены методы завладения персональных данных. Кроме того, казахстанцы до сих пор попадаются на "нигерийские письма" и просьбы об оказании материальной помощи.

Другую половину представляют такие виды мошенничества, когда преступники используют IT как средство или инструмент достижения цели.

"Под действие злоумышленников попадают как простые граждане, так и крупные организации. В том числе и финансовые учреждения. Общий ущерб, причиняемый действиями киберпреступников, хакеров, мошенников, исчисляется миллионами тенге", - заметил Мадиев.

Спикер привел пример, когда в 2011 году был задержан гражданин Германии, который с помощью фальшивых платежных карт нанес ущерб казахстанскому банку на сумму свыше 14 млн тенге.

В 2013-2014 годах расследовался случай, когда казахстанские хакеры с помощью вируса и системы дистанционного банковского обслуживания похитили около 500 млн тенге со счетов более 40 компаний.

"Необходимо учитывать, что ущерб не всегда выражается в денежном эквиваленте, но последствия могут быть непредсказуемыми (хищение персональных данных граждан, служебной или коммерческой тайны, взлом автоматизированных систем управления и т.д.)", - заметил представитель МВД.

Напомним, ранее мобильные операторы рассказали о процессе внедрения IMEI-кодов.

Справка

IMEI (англ. International Mobile Equipment Identity - международный идентификатор мобильного оборудования) - число (обычно 15-разрядное в десятичном представлении), уникальное для каждого использующего его аппарата. Применяется в сотовых телефонах сетей GSM, WCDMA и IDEN, а также в некоторых спутниковых телефонах.
Источник: lsm.kz
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