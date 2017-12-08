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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Обама предрек нового Гитлера

Просмотров:533 Опубликовано: Сегодня, 13:56
Обама предрек нового Гитлера
Барак Обама Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters
Бывший президент США Барак Обама предупредил о хрупкости американской демократии и росте национализма. Об этом сообщает Crain's Chicago Bussiness.

«Это то, что произошло в 1930-е годы в Германии, где, несмотря на демократию Веймарской республики и многовековые культурные и научные достижения, появился Адольф Гитлер», — сказал Обама.

Обама напомнил, что во времена Третьего рейха погибли 60 миллионов человек. «Вам стоит обратить на это внимание», — добавил 44-й президент США.

Хотя бывший лидер не говорил о новом президенте США Дональде Трампе, Crain's Chicago Bussiness допускает, что речь идет именно о нем, его лозунге «Сделаем Америку снова великой» и иммиграционном указе.

Верховный суд США поддержал запрет Трампа на въезд в страну граждан шести государств (Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), в которых проживает преимущественно мусульманское население.

Борьба с нелегальными мигрантами — одно из основных предвыборных обещаний Трампа. В январе он подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 7 )

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Ёж (Посетители) Сегодня, 17:07
pomnit,
У спасенного с затонувшего американского судна африканца российские корни? Интересно..
 
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pomnit (Посетители) Сегодня, 17:01
У Обамы российские корни. Где-то писали, что его дедушку спасли русские рыбаки, когда тонуло американское рабовладельческое судно. Потом этот негритёнок служил юнгой на корабле. Об этом даже фильм показывали в советские времена. Деда Максимкой назвали
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 16:03
Комментарий удален за нарушение правил

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 16:02
Комментарий удален за нарушение правил

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 16:02
Комментарий удален за нарушение правил

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 15:17
Эта кукла Барак во время своего 8-летнего правления ВООБЩЕ ничего не решала. Сейчас что проснулась? По микрофону соскучилась?!
Лучше бы проблему своих братьев по цвету кожи решал,а то обстреливают их по поводу и без(в основном без) что сейчас то лезть в геополитику и "ванговать" ?!
Лучше фонд какой нибудь организуй по защите прав и свобод "не белого населения" Америки

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Mestnyi
  • nadiuna
 Егерь (Посетители) Сегодня, 14:33
Цитата: RED SUN
Прозвучит цинично, но если раз в столетия не будут происходить крупные военные столкновения и людской род продолжит быстро расти как сейчас, через энное количество времени на планете будет перенаселение, не хватка пищи, пресной воды уже началась

Люди не должны убивать.
Все беды мы несем себе сами. Культ потребления и рыночная экономика увели человечество в ошибочном направлении. Мы живем логикой, забывая о душЕ. ********
 
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  • Егерь
  • Vladimir_aktau
  • Швейк
 Тихо (Посетители) Сегодня, 14:20
После Иерусалима посмотрим сколько протянет этот гитлер. В Европе скоро начнётся не желаемое всё к этому ведёт.Войны не избежать слишком много сейчас дураков в политике.
 
-2
  • Егерь
  • nadiuna
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RED SUN (Посетители) Сегодня, 14:05
Прозвучит цинично, но если раз в столетия не будут происходить крупные военные столкновения и людской род продолжит быстро расти как сейчас, через энное количество времени на планете будет перенаселение, не хватка пищи, пресной воды уже началась. Мать природа до вмешательства человека сама регулировала количество видов на планете, но появился человек и все подпортил. Образовался огромный дисбаланс...
 
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  • RRR
  • Vladimir_aktau
  • Mestnyi
  • Имярек
  • Швейк
  • nadiuna
 Егерь (Посетители) Сегодня, 14:04
Барак разве не в курсе,что его руководство действует строго по гитлеровскому плану "Barbarossa"?
 
 

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