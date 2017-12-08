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Рассылка в WhatsApp о похищении детей ложная - МВД Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:34
Рассылка в WhatsApp о похищении детей ложная - МВД Казахстана
Фото©Tengrinews.kz
Информация о якобы похищениях детей, распространяемая голосовым сообщением через интернет-мессенджеры является ложной. Об этом сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Таких фактов на территории Казахстана нет. Кроме того, озвученное в сообщении село Яникой находится на территории Кабардино-Балкарии Российской Федерации", - сказал он.

Ранее в ДВД Алматинской области прокомментировали распространившуюся в социальных сетях информацию о массовом убийстве детей в селе Ават Енбекшиказахского района.

В пресс-службе ведомства опровергли эти данные. Было отмечено, что в районе за последнее время ни одного убийства ребенка не произошло.

Вместе с тем в полиции добавили, что в конце ноября 2017 года от родителей двух детей из поселка Ават поступили заявления о том, что к ним якобы приставали неизвестные.

"Заявления были официально зарегистрированы с проведением необходимой проверки. С администрацией школы Авата была проведена рабочая встреча, и оснований для беспокойства не имеется. Поступившая в рассылке информация будет дополнительно проверена", - сообщили в пресс-службе ДВД.
Источник: Tengrinews.kz
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