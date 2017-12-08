"СК-Фармация" завышала цены на лекарства в 2-3 раза" - Кожамжаров

Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Кайрат Кожамжаров рассказал о ходе расследования предполагаемых хищений в ТОО "СК-Фармация", передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Недавно Президент говорил о стоимости лекарств. В Казахстане они были очень дорогие. По сравнению с Беларусью, Россией, Узбекистаном, потому что схема была построена таким образом, что туда вовлекались аффилированные компании с руководством "СК-Фармация". Вы знаете, они арестованы, находятся под следствием. Мы это дело доведем до суда. Здесь были такие моменты. Лекарства, чтобы образовывался преступный доход, они (цены) были завышены в два-три раза", - сказал Кайрат Кожамжаров журналистам.



Напомним, в октябре стало известно, что глава "СК-Фармация" Максим Касаткин арестован на два месяца. В антикоррупционной службе сообщили, что за 2015-2017 годы руководством ТОО "СК-Фармация" и ТОО "КазСибФармацея" похищено более 1,8 миллиарда тенге. С санкции суда в отношении Касаткина и директора ТОО "КазСибФармацея" Ахметова А. О. избрана мера пресечения "арест".