«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 08 Декабря
+4...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 334.85 KZT
  • €1 = 394.79 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"СК-Фармация" завышала цены на лекарства в 2-3 раза" - Кожамжаров

Просмотров:175 Опубликовано: Сегодня, 16:00
"СК-Фармация" завышала цены на лекарства в 2-3 раза" - Кожамжаров
Фото: sk-pharmacy.kz
Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Кайрат Кожамжаров рассказал о ходе расследования предполагаемых хищений в ТОО "СК-Фармация", передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Недавно Президент говорил о стоимости лекарств. В Казахстане они были очень дорогие. По сравнению с Беларусью, Россией, Узбекистаном, потому что схема была построена таким образом, что туда вовлекались аффилированные компании с руководством "СК-Фармация". Вы знаете, они арестованы, находятся под следствием. Мы это дело доведем до суда. Здесь были такие моменты. Лекарства, чтобы образовывался преступный доход, они (цены) были завышены в два-три раза", - сказал Кайрат Кожамжаров журналистам.

Напомним, в октябре стало известно, что глава "СК-Фармация" Максим Касаткин арестован на два месяца. В антикоррупционной службе сообщили, что за 2015-2017 годы руководством ТОО "СК-Фармация" и ТОО "КазСибФармацея" похищено более 1,8 миллиарда тенге. С санкции суда в отношении Касаткина и директора ТОО "КазСибФармацея" Ахметова А. О. избрана мера пресечения "арест".
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Oga_ST (Посетители) Сегодня, 17:12
Кто-то из этой компании стал акимом города?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Тихо
  • nadiuna
 Союз (Посетители) Сегодня, 16:31
Никто и не сомневался, что воры рулят И не только там. К тому же закупали дерьм..е лекарства, наплевав на здоровье людей. Педиатры вон по школам бегают, сладкоголосо заливая об урбанизации и качественной медицине, склоняя отказников к прививкам, уклоняясь от ответственности за искалеченных детей от этих "качественных" вакцин, которые закупала воровская "Фармация". Шишь им с маслом, мошенникам!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • nadiuna
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 16:28
может и МАЭК тоже глянуть! чето они реально завысили тарифы!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Grand (Посетители) Сегодня, 16:20
Комментарий удален за нарушение правил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ёж
  • Тихо
  • nadiuna
 Егерь (Посетители) Сегодня, 16:12
Комментарий удален за нарушение правил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Егерь
  • nadiuna
 Тихо (Посетители) Сегодня, 16:10
Расплодили спекулянтов дали слабину или брали с них для тишины.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика