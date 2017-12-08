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Казахстану выделили грант в 4,5 млн долларов из-за возросшего числа наркоманов

Просмотров:187 Опубликовано: Сегодня, 17:48
Казахстану выделили грант в 4,5 млн долларов из-за возросшего числа наркоманов
Фото из открытых источников
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом определил Казахстану грант в размере 4,5 млн долларов из-за растущего числа наркоманов. Реализация гранта будет осуществляться в Астане, Алматы и Карагандинской области, сообщается на сайте Министерства здравоохранения РК.

Координатор проекта Глобального фонда для борьбы со СПИДом Татьяна Давлетгалиева рассказала в интервью informburo.kz подробности международной акции.

"Глобальный фонд для борьбы со СПИДом уже с 2004 года выделяет деньги на осуществление мероприятий по ВИЧ среди основных уязвимых групп населения: потребителей инъекционных наркотиков, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, работниц секс-бизнеса. Реализация гранта будет осуществляться в Астане, Алматы и Карагандинской области, три региона выбраны не зря, потому что там нет других доноров-компаний, помогающих вести работу. Средства будут распределены так: в Алматы уйдёт 775 тысяч долларов, на всю Карагандинскую область распределили 841 тысячу долларов, в Астану – 543 тысячи долларов. Эти средства выделяются на то, чтобы дать возможность НПО вести профилактическую деятельность", – говорит Татьяна Давлетгалиева.

Закупку презервативов, лубрикантов, шприцев и выпуск брошюр взяло на себя государство, а 4,5 долларов гранта уйдёт в поддержку неправительственных организаций. Глобальный фонд для борьбы со СПИДом находится в Женеве и ранее уже выделял Казахстану рекордные и 20 и 14 млн долларов. Затем пошла статистика, что деньги "работают" и ВИЧ-инфицированных становится всё меньше и меньше. В 2014 году Глобальный фонд решил не выделять денег нашей стране, однако внезапно увеличилось количество наркоманов с 5 сразу до 9%, и Казахстану снова потребовались средства на борьбу с зависимыми.

"Мы обратились в фонд, там услышали наш тревожный звоночек, и решили выделить деньги Казахстану. И это не просто пустой звук, это истории людей, история Кайрата из ЮКО, история Маши из Караганды, которые стали принимать антиретровирусную терапию, и лечить ВИЧ с помощью медицинских препаратов. Лекарства не убивают вирус, но замедляют его развитие, эти люди получили возможность вернуться к нормальной жизни, жить в семье, не умереть", – говорит собеседница.

История женщины из Усть-Каменогорска, которую, как она говорит, подсадили на иглу приятели. Она втянулась в наркотический омут сразу же, со второй дозы, и стала покупать дешёвый героин у уличных наркоторговцев.

"Это были уличные нелегальные наркотики, героин. Искала, где его добыть, на какие деньги, воровала. Было только одно желание – быстрее уколоться. Как-то посоветовали, пришла в пункт выдачи метадона, врач-нарколог рассказал плюсы и минусы приёма метадона, попробовала, стала возвращаться к нормальной жизни. Вернулись месячные, социализировалась, познакомилась с человеком, который не являлся ВИЧ-инфицированным, не употреблял никогда наркотики, создала с ним семью, родила ребёнка, ему сейчас 2,5 года. Будучи ещё в программе, принимала метадон, кормила грудью, постепенно отошла и от метадона, и от наркотиков, невероятная история".

Метадоновая терапия стала популярна в Казахстане
Метадоновая терапия стала популярна в Казахстане / Коллаж informburo.kz

С 2008 года за счёт средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом в Казахстан стал закупаться метадон, который используется в заместительной терапии, когда наркоманов постепенно отучают от тяжёлых препаратов с помощью него.

"Есть противники, которые говорят: вот Глобальный фонд завёз метадон в Казахстан, но нужно отметить, что фонд на примере других стран показывает как это работает. А хотим мы принимать метадон или героин, это уже решение наших людей. В пунктах это выглядит так: человек приходит, ему выдаётся метадон в виде сиропа, стоит диспенсер с водой, всё это запивается, везде видеокамеры, медсестра весь процесс наблюдает на мониторе, всё фиксируется. И все эти стаканчики, ремонт пунктов, сиропы закупаются за счёт средств фонда уже на протяжении девяти лет", – подытожила Татьяна Давлетгалиева.

Если проституток можно привлечь к программе с помощью той же полиции, то с мужчинами, имеющими половые контакты с представителями своего пола, дело обстоит сложнее. Их ищут через программы дружественных кабинетов, где работают гинекологи и урологи.

"Наши специалисты находят мостик, выстраивают доверительные отношения с такими мужчинами. Организовывают клуб, где собираются потенциальные пациенты. Затем медсестра идёт туда, анонимно берёт анализы, номер телефона каждого пациента, если у кого-то обнаруживается ВИЧ, мы ему звоним. Далее уже он должен раскрыть свою личность, дать удостоверение личности, ему назначается лечение, препараты. Но его семья до конца не может знать о болезни близкого, потому что по статье о врачебной тайне, мы обязаны хранить молчание. Есть такие семьи и среди достаточно успешных людей, когда в семье жена или муж скрывают друг друга положительный ВИЧ-статус. Если говорить о таких женщинах, то их больше в ЮКО, потому что там большая вероятность, что она раскроется и лишится мужа, крова и ребёнка", – подытожила спикер.

В Минздраве сообщили, что в 2017 году в Казахстане зарегистрировано около полутора тысяч ВИЧ-инфицированных, что превышает прошлогодний показатель.

Казахстану выделят 4,5 млн долларов на борьбу с ВИЧ. На эти деньги помогут страдающим наркозависимостью, мужчинам нетрадиционной ориентации и работницам секс-бизнеса с ВИЧ-статусом.
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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pomnit (Посетители) Сегодня, 19:12
А-ха-ха! ))) - "На эти деньги помогут страдающим наркозависимостью, мужчинам нетрадиционной ориентации и работницам секс-бизнеса с ВИЧ-статусом".
Мне что ли секс-бизнес организовать с ВИЧ-статусом ..... Интересно какую сумму выделят для развития бизнеса
 
 

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