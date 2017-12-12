Казахстанцы стали активно вкладывать деньги в биткоины

Казахстанцы активно вкладываются в биткоины, некоторые из них не работают, живя на прибыль от криптовалюты, а кто-то пытается таким образом обеспечить себе старость. Однако не все уверены в том, что за криптовалютой будущее – нередко озвучивается и мысль о том, что биткоины – это лишь очередной «финансовый пузырь».



Игорь Тен рассказывает, что вложился в криптовалюту в начале 2017 года, когда биткоин стоил, по его словам, 700 долларов.



«В начале было интересно, что это такое - криптовалюта. Это новая революционная технология, как в свое время интернет или ТВ. На чем-то новом можно заработать в начале, а когда все занимаются этим, то результаты уже не так хороши. Уже через год, на мой взгляд, биткоин не так легко будет купить. Я читал мнение японского аналитика о том, что если человек в молодости купит два биткоина, то к старости обеспечит себя полностью. Я хочу последовать этому совету», - говорит Игорь.



Молодой человек решил таким образом обеспечить себе старость, однако, он следует и другим советам финансовых аналитиков – не хранит все деньги в единой валюте. По словам Игоря, у него есть сбережения и в тенге, и в долларах, и в криптовалюте.



Дамир Аитов отметил, что курс криптовалюты, как у любой другой, может колебаться.



«Разница в цене может увеличиться в двадцать раз. Например, а мае был хороший период, цена за биткоин значительно увеличилась. Но риск есть всегда. Был случай, когда люди понадеялись на альткоины – альтернативные биткоину монеты, а они «просели». В итоге получилось, что люди их закупили втридорога. А я в два раза приумножил свой капитал на пассивных инвестициях», - рассказывает Дамир.



Он сообщил, что, если монета теряет в стоимости, еще не значит, что она не вырастет. Главное, говорит Дамир, не паниковать, пытаясь быстро продать криптовалюту, а запастись терпением.



«Я всегда говорю – инвестируйте ту сумму, которую не жалко потерять. Риски есть везде, если вы хотите гарантий, то лучше открыть депозит в банке», - говорит молодой человек.



Кроме того, вложившиеся в криптовалюту подчеркивают, что важно не попасть в руки мошенников, выбирая для обмена только надежные «обменники».



Между тем, пока мир наблюдает рост курса биткоинов. Сколько он будет длиться – неизвестно, но некоторые казахстанцы стараются успеть заработать на нем «здесь и сейчас» как можно больше. Так, в «криптотусовке» рассказывают о двух успешных ребятах из Петропавловска.



«Есть пара примеров: один парень с вложенной тысячи долларов получил десять тысяч. А другой и вовсе примерно с той же суммы заработал 100 тысяч долларов и уехал жить в Таиланд», - говорит Руслан А.



Сам молодой человек тоже вложился в криптовалюту – по его словам, его впечатлил пример друга, который купил 4 биткоина полгода назад по три тысячи долларов за штуку, а теперь биткоин вырос в цене в несколько раз.



«Опасения есть, конечно, но есть специальные площадки, где мониторится рост рейтинга. В любой момент, я считаю, можно выйти, продав монеты. Желающих купить много. Раньше биткоин не воспринимали, а сейчас ему дали толчок, и я думаю, он уже падать не будет», - говорит Руслан.



Тем не менее, не все так уверены в будущем росте и стабильности криптовалюты. Более того, сейчас казахстанцы воспринимают криптовалюту, скорее, как актив, чем средство для оплаты. Например, недавно в сети появилось объявление о продаже квартиры за биткоины. Однако до сих пор ни одного предложения не поступило, говорит Талгат Б., владелец квартиры.



«На сегодняшний день предложений не было, так как волатильность высокая. Когда мы дали объявление, биткоин котировался в диапазоне 10 тысяч долларов за монету. Сегодня он уже около 18 тысяч стоит. Люди, видимо, боятся продешевить. Я думаю, биткоин поднимется до 20 тысяч и потом либо рухнет, либо стабилизируется в районе 5-6 тысяч долларов за монету. Вполне возможно, что это финансовый пузырь», - говорит Талгат.



Об этом же говорит и Айдархан Кусаинов, советник председателя Нацбанка РК. Он приводит в пример историю с так называемым тюльпановым пузырем, когда в 17 веке все больше людей вкладывали средства в покупку тюльпановых луковиц, видя, как отдельные спекулянты делают состояние на них. Цены бурно росли на цветы при возросшем дефиците, а однажды цена стала резко падать, и люди, вложившие огромные средства, остались ни с чем.



После была подобная ситуация с недвижимостью, вспоминает Кусаинов, когда квартиры перестали воспринимать как место для жилья, а видели в них только актив. После того, как недвижимость значительно выросла в цене, пузырь лопнул. То же самое, уверен Айдархан Кусаинов, произойдет и с биткоином.



В своем прогнозе Кусаинов дает биткоину максимум один-два года и отмечает, что казахстанцы несут определенные риски, вкладывая средства в криптовалюту. К слову, Кусаинов подчеркивает, что биткоин – это не валюта, его воспринимают лишь как актив для инвестиций, но, по мнению советника, как валюта биткоин не будет признан в нашей стране.



«Его признают в таких странах, как США или Япония, которые в случае чего ответственность оставляют за самим покупателем. В то же время страны с более высокой социальной ответственностью, например, некоторые страны Европы, Россия, наученные опытом обманутых вкладчиков и финансовых пирамид, не признают криптовалюту», - уверен Кусаинов.