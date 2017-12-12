Нефть подорожала до уровня лета 2015 года

Стоимость нефти марки Brent превысила 65 долларов за баррель, следует из данных торгов на Лондонской бирже, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Согласно данным торгов, по состоянию на 08.55 по времени Астаны стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,7 процента - до 65,17 доллара за баррель.



Последний раз Brent поднималась в цене выше 65 доларов 24 июня 2015 года.



Некоторое давление на цены на нефть продолжают оказывать данные о росте буровых установок в США, но вместе с тем на рынке растет спрос, в частности со стороны Китая. По данным Главного таможенного управления КНР, в ноябре 2017 года Китай импортировал 37,04 миллиона тонн нефти, или 9,01 миллиона баррелей в сутки, что по сравнению с 7,3 миллиона баррелей в сутки в предыдущем месяце больше на 23 процента.



По сообщению американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, по итогам прошлой недели число буровых установок в США выросло на две штуки, или на 0,2 процента, до 931 единицы. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 307 единиц, или в 1,5 раза.