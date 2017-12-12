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Прогноз цен на бензин в Казахстане озвучили в Минэнерго

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:06
Прогноз цен на бензин в Казахстане озвучили в Минэнерго
Фото: ©Арман Мухатов
Стоимость бензина АИ-92 в Казахстане будет держаться на уровне 158-160 тенге за литр. Об этом в кулуарах заседания правительства сообщил первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент Today.kz.

По его словам, создан достаточный запас топлива: по бензину - 13 дней, по дизельному топливу - около 10 дней.

"Сегодня один из крупных игроков цену снизил до 158 тенге за литр АИ-92. Я думаю, это реакция рынка на то, что нормализована. Есть тенденция, что цена будет идти к пределам 158-160 тенге за литр", - отметил Досмухамбетов.
При этом он отметил, что авария на Атырауском НПЗ не скажется на стоимости ГСМ в стране.

"Из-за того, что труба сейчас не действует, выработка бензина и дизтоплива будет уменьшена. Для того чтобы заменить трубу и сгоревшие кабели, которые лежали вдоль трубы, и провести запуск этой установки, потребуется где-то пять-шесть дней. Выработка бензина и дизтоплива уменьшится, но сегодня создан достаточный запас, поэтому какого-либо влияния на рынок нефтепродуктов на распределительных сетях не будет", - добавил Досмухамбетов.

Первый вице-министр также сообщил, что пожар на НПЗ был ликвидирован силами пожарной службы в течение получаса.
Ранее сообщалось, что автозаправочные станции снижают стоимость бензина.
Источник: today.kz
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