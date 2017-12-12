Дональд Трамп ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

В своем Twitter президент США Дональд Трамп опроверг предъявленные ему сразу несколькими женщинами обвинения в сексуальных домогательствах, передает Today.kz.Трамп уверен, что все обвинения в его адрес - это спланированная информационная атака, подготовленная его противниками из демократической партии."Несмотря на тысячи потраченных впустую часов и истраченных миллионов долларов, демократы не смогли найти никакого сговора с Россией - поэтому сейчас они переходят к ложным обвинениям и сфабрикованным историям о женщинах, которых я не знаю, которых никогда не встречал. Фальшивые новости!" - написал Трамп.Ранее три женщины обвинили президента США в сексуальных домогательствах и призвали Конгресс провести расследование по этому поводу.Кроме того, американская журналистка Джулиет Хадди, которая ранее работала на телеканале Fox News, утверждает, что в 2005 году Трамп пытался ее поцеловать.