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Олимпийский огонь впервые в истории доверили пронести роботам

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:39
Олимпийский огонь впервые в истории доверили пронести роботам
Фото из открытых источников
Впервые в мире в Южной Корее в эстафете олимпийского огня приняли участие роботы, пишет Хабар24.

Факелоносцы с искусственным интеллектом прошли по улицам Тэджоя. Этот город в Южной Корее считают научно-технической столицей страны. Робота Хюбо изобрели в Корейском институте передовых технологий.

В 2015 году Хюбо стал победителем конкурса роботов в США. Гуманоид ростом 120 сантиметров и весом 55 килограммов может делать 65 шагов в минуту. В рамках эстафеты олимпийского огня Хюбо довез одного из факелоносцев, затем сам прошёл с олимпийским огнем 20 метров. После этого робот просверлил отверстие в стене и передал эстафету своему создателю – профессору О Джун Хо.

"Со дня начала разработки Хюбо прошло уже 10 лет. За это время были разработаны три поколения этого робота. Для меня большая честь принять участие в эстафете олимпийского огня. Наша цель была показать не существование роботов в повседневной жизни, а развитие робототехники. Сейчас мы работаем над тем, чтобы усовершенствовать скорость, силу, прочность и безопасность нашего робота", – профессор Корейского института передовых технологий О Чжун Хо.

В эстафете принял участие ещё один робот, созданный учёным. Это FX-2 ростом 2,5 метра. Весит он 250 килограммов и может поднять человека весом до 70 килограммов. FX-2 с факелом в руке пронес школьника.

По данным организаторов, в зимних олимпийских играх в Южной Корее примут участие 85 роботов. Они будут работать гидами и курьерами. Также роботизированные пылесосы и рыболовных роботов задействуют в трёх городах, где будут проходить игры: Пхенч-хане, Канныне и Чонсоне.

Источник: informburo.kz
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