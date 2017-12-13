Парламент принял закон об отсрочке социального медстрахования

Сроки переноса обязательного медстрахования перенесут на 2020 год, но удержанные за истекшие полгода отчисления ряду категорий граждан не вернут
АСТАНА, 13 дек — Sputnik. Депутаты мажилиса согласились с замечаниями сената в проект поправок в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Поправки, кроме всего прочего, вносят изменения в закон "Об обязательном социальном медицинском страховании". Как ранее сообщила глава Фонда социального медицинского страхования Елены Бахмутовой, законопроект содержит в себе нормы, касающиеся переноса сроков обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) с 2018 года на 2020 год.
По ее словам, в предстоящие два года сбор средств на обязательное медстрахование будет вестись только в виде платежей от работодателей. Вместе с тем для работодателей снижается размер отчислений в государственный фонд социального страхования с 5% до 3,5%. Соответственно, полученную разницу в 1,5% от дохода работника работодатель будет перечислять в фонд социального медстрахования.
Данная норма будет касаться и индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников. Если индивидуальный предприниматель имеет наемных работников, то он является работодателем, поэтому будет должен платить 1,5% от доходов своих наемных работников (но не больше 15-кратного размера минимальной заработной платы в месяц).
Все остальные плательщики, а именно индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по договорам гражданско-правового характера, в 2018 и 2019 годы не будут платить. Также не начнутся платежи по льготным категориям населения, за которые отвечает государство. Все это начнется с 2020 года.
Другая планируемая новелла касается физических лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера. Напомним, что с 1 июля этого года физлицо, работающее по договору гражданско-правового характера платит 5% от дохода, получаемого по договору. Согласно действующему законодательству, они будут обязаны делать положенные отчисления до конца этого года. Следующие два года — 2018 и 2019 годы — они, как уже отмечалось, не будут платить. Начиная с 2020 года ставки по ним будут снижены и выравнены с наемными работниками. По договорам гражданско-правового характера налоговый агент при выплате дохода физическому лицу, с которым у него есть договор, будет удерживать у него 1% в 2020 году, а затем 2%.
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