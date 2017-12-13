В Казахстане предложили запретить энергетические напитки

Мажилисмен Сакен Каныбеков предложил ввести запрет на продажу энергетиков, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"По мнению казахстанских специалистов, энергетические напитки являются психотропными веществами, вызывают привыкание, приводят к истощению центральной нервной системы. Сведения о том, что такие напитки не рекомендуется потреблять, даны в плохо читаемой, мелкой и неконтрастной форме. Информация о пользе содержащихся в них веществ написана крупно и ярко, что создает имидж полезной продукции", - заявил Сакен Каныбеков в депутатском запросе на имя премьер-министра страны.



Депутат отметил, что, по данным правоохранительных органов, подростки, часто употребляющие энергетики, отличаются агрессивным и немотивированным поведением, в три раза чаще курят, принимают наркотические вещества и, как следствие, совершают различные правонарушения.



По его словам, согласно исследованиям зарубежных ученых, энергетические напитки содержат достаточные количества стимулирующих веществ, чтобы вызвать тревожность, бессонницу, обезвоживание, раздражение, нервозность, сердцебиение и ряд других болезненных состояний.



"Считаем необходимым принять дальнейшие меры по ограничению распространения в стране энергетических напитков несовершеннолетним лицам, для чего предлагаем ввести административную ответственность или установить полный запрет на их реализацию", - предложил депутат в своем запросе.



Отметим, что постановлением главного государственного санитарного врача от 19 августа 2013 года № 12 "О запрете реализации напитков, содержащих тонизирующие компоненты" запрещена реализация напитков, содержащих тонизирующие компоненты, в учебных заведениях среднего специального и высшего образования, организациях здравоохранения, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием подростков и молодежи.