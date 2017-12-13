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Билеты на поезда подорожают в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:40
Билеты на поезда подорожают в Казахстане
Фото: ПС КТЖ
Казахстанские перевозчики заявили о повышении тарифов на проезд в поездах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Так, АО "Пассажирские перевозки" планирует поднять цены с 1 января 2018 года.

"На основании письма Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 ноября 2017 года № 28-01-28/16308-и информируем о повышении тарифов на 7 процентов с 1 января 2018 года на поезда формирования АО "Пассажирские перевозки", курсирующие по социально значимым межобластным сообщениям", - сообщает перевозчик.

Повышение тарифа не коснется следующих поездов:

- № 085/086 сообщением Астана - Сарыагаш;
- № 021/022 сообщением Кызылорда - Семипалатинск;
- № 313/314 сообщением Атырау - Мангышлак;
- № 339/340 сообщением Павлодар - Пресногорьковская;
- № 373/374 сообщением Алматы - Жезказган;
- № 603/604 сообщением Астана - Аркалык;
- № 377/378 сообщением Алматы - Мангышлак,
а также прицепных/беспересадочных вагонов:
- № 085/086 сообщением Караганды - Сарыагаш;
- № 021/022 сообщением Алматы - Семипалатинск;
- № 22/6941/6942/21 сообщением Алматы - Достык;
- № 339-55/56-154 сообщением Павлодар - Кызылорда.

"При этом повышение тарифов не распространяется на скоростные поезда, сформированные из вагонов ТОО "Тұлпар-Тальго", где сохраняется система гибкого регулирования тарифов, то есть изменение стоимости билетов зависит от срока продажи билетов и спроса населения, за исключением поездов, курсирующих по социально значимым межобластным сообщениям", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, директор ТОО "Турксиб-Астана" Владимир Рожко сообщил о планах поднять цены на одном из направлений.

"У нас будет повышение на 3 процента только на поезд № 44/43 сообщением Костанай - Алматы", - сказал он.

По его словам, тарифы на проезд останутся прежними на поездах № 621 сообщением Костанай - Аркалык, № 328/327 сообщением Костанай - Караганды, которые также обслуживает "Турксиб Астана".

Другой частный перевозчик, "Пассажирская компания "Туран Экспресс", обслуживающий поезд № 15/16 сообщением Алматы - Петропавловск, сообщил, что решение о повышении тарифа пока не принято.

Кроме этого, в "Пассажирских перевозках" сообщили, что с 1 января 2018 года в пассажирском поезде № 375/376 сообщением Астана - Лениногорск и с 1 апреля 2018 года в скором поезде № 31/32 сообщением Алматы - Павлодар производится замена стандартных вагонов на вагоны "Тулпар-Тальго".

Стоимость проезда на вышеуказанных поездах составит:
Билеты на поезда подорожают в Казахстане


Также в компании добавили, что дисконтные карты "Құрмет" (для пожилых людей в возрасте 60 лет и старше) и "Жастар" (для молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет) действуют один год с момента активации. По истечении срока действия вышеуказанных дисконтных карт приобретаются новые дисконтные карты со стоимостью 999 тенге.
Источник: Tengrinews.kz
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