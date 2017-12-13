«Никаких войск не вводили»: замглавы МВД ответил на слухи о вызове спецназа к бастующим

Вице-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев опроверг слухи о вызове спецназа и бойцов Нацгвардии в Карагандинскую область, где идет забастовка шахтеров. По словам Тургумбаева, на месте событий все спокойно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.



«Ситуация стабильная и находится в правовом поле», – сообщил Тургумбаев.



Он отметил, что нарушений общественного порядка в регионе не допущено.



Дополнительные силы органов внутренних дел в Карагандинскую область не направлялись, перевод на усиленный вариант несения службы не проводился, никаких задержаний в области и городе Шахтинске, связанных с трудовыми правоотношениями не было.



Местными исполнительными органами во главе с акимом области и руководством шахт проводится разъяснительная работа, а также рассматриваются вопросы по разрешению трудового спора.



Заместитель министра призвал население не поддаваться на провокации, а также предупредил об ответственности за распространение, в том числе посредством социальных сетей, заведомо недостоверной информации.



Информация о появлении в Шахтинске служб особого реагирования на случай выхода ситуации из-под контроля появилась в соцсетях, передает Sputnik Казахстан.



«Никаких войск не вводили. Все спокойно, там идет переговорный процесс. Никаких военных действий, задержаний не было», — сказал Тургумбаев.



Информацию о задержаниях и арестах ранее также опроверг департамент внутренних дел области, призывая население не поддаваться на провокации.



Напомним, около 200 работников четырех шахт угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» 11 декабря после окончания смены отказались покидать свои рабочие места. На переговоры с рабочими вышли представители компании.



Шахтеры выдвинули ряд требований, в числе которых увеличение зарплаты и снижение пенсионного возраста.



Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова 12 декабря сообщила, что в забоях находились 684 человека.



По состоянию на восемь утра 13 декабря за ночь на поверхность поднялись 154 шахтера.