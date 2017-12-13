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Отказавшихся от прививок по религиозным убеждениям не пустят в Мекку - депутат

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 14:09
Отказавшихся от прививок по религиозным убеждениям не пустят в Мекку - депутат
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Депутат Мажилиса Загипа Балиева предупредила казахстанцев, отказывающихся от вакцинации по религиозным убеждениям, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По ее словам, работа, которую правительство проводит по продвижению вакцинации, недостаточно эффективна.

"40 процентов наших граждан отказывается от вакцинации по религиозным убеждениям. Правительство должно обратить внимание, что религия не против вакцинации. Наоборот, при выезде наших граждан в Мекку они не будут допущены к посещению, если они не сделают менингококковую прививку", - сообщила депутат.

Кроме того, она сообщила, что срывы поставок нужных вакцин подрывают доверие к "годами налаженной системе".

"В последние два года в стране наблюдается острый дефицит вакцин, таких как вакцины против вирусного гепатита А и гепатита Б, срывы поставок АКДС. Недостаток этих вакцин может повлиять на подъем или вспышки таких опасных инфекций, как коклюш, он уже имеет место, дифтерия, полиомиелит, даже один случай полиомиелита расценивается в мире как вспышка, столбняк, гемофильная инфекция. В отдельных случаях несвоевременная поставка, возможно, связана с неправильной организацией тендеров, которые зависят от объема средств, выделяемых для закупки вакцин из республиканского бюджета", - заявила Балиева.

Депутат предложила внести изменения в правила закупки вакцин, чтобы отбирать лучших производителей, а также применять медотвод в случае малейшего, даже легкого недомогания ребенка.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:15
Две стороны монеты. С одной стороны, если ты не сделал нужные прививки, ты автоматически становишься очагом опасных болезней.
А если ты принимаешь прививку, то у тебя 0,5 процентов шанса стать инвалидом. Вот думай теперь
 
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Тюхман87 (Посетители) Сегодня, 15:55
А как они будут пускать людей?
Покажи справку от врача???
Многие отказываются не по религии!
Достаточно просто смотреть телевизор, и это только те дети которых показывают! Рождаются совершенно здоровые дети! И что с ними становится? Инвалиды?!
Вакцинация это бизнес! Крутятся огромные деньги, а мы кто? Никто! А наши дети, кролики! В одной из передачи, главный врач сказал " ну и что? Ну умер ребенок? И что." На вопрос матери, ведь родился же здоровый, а вакцина от АКДС привела его к реанимации, где он просто умер! Ни чего страшного, отвечает врач! Вы молодая еще родите!
 
 

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