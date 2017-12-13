И смех, и слезы: Здание сельского акимата в ВКО вызывает недоумение у местных жителей

Жители поселка Белтерек Жарминского района Восточно-Казахстанской области обратились в редакцию портала NUR.KZ. По их словам, на здании местного акимата уже длительное время нет флага, кроме того, его внешний вид вызывает недоумение.



Чиновники даже не потрудились установить государственный символ в День Первого Президента.



Сельские жители заявляют, что это «противоречит» законам и требуют «жесткого выговора» для местного акима.



"В отдаленном от областного центра поселке есть только одна школа и акимат. Однако здание акимата в течение месяца стоит без государственных символов. Даже не повесили в день Первого Президента! Это же ужасно!», - восклицает один из жителей округа.



Такое же негодование у сельчан вызывает и внешний вид государственного учреждения. По их словам, из–за некачественного ремонта снаружи здание выглядит удручающе и практически обваливается.



«В Белтереке есть только два государственных учреждения, первое - это школа, второе - акимат. Мы понимаем, здание маленькое, потому что и сам поселок маленький. Но неужели нельзя привести его в порядок? Ведь, акимат – это лицо поселка.



Глядя на это здание, можно сразу понять в каком состоянии находится весь поселок. Хочется обратиться к областным чиновникам, мы не можем смотреть равнодушно на то, как местные не соблюдают простых установленных норм и законов», - говорят жители.



Корреспонденты портала обратились за комментарием в областное управление внутренней политики. В ведомстве сообщили, что ответ будет предоставлен позже, кроме того, проблема взята на контроль.