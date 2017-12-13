Мы пришли в ужас – Мухамедиулы об "униженных китайских туристах" в Казахстане

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы в ходе заседания Совета по туризму рассказал о причинах малого количества туристов из Китая на EXPO-2017 в Астане, передает корреспондент Today.kz.



По словам главы ведомства, основной причиной отказов туристов из Китая от поездок в Казахстан является механизм получения визы.



"Самое главное – все новое строим – аэропорты, вокзалы, но никто не едет, хотят приехать, но визу не могут получить. Вот интересно, да? Строим-строим, деньги даем, акиматы строят, но люди не могут приехать. Я к чему говорю – в этом году у нас туристов меньше приехало из Китая, чем было в 2016 году. А должно быть наоборот, тем более EXPO провели. Все мы пришли в ужас, что из Китая не было туристов. Потому что те, кто приехал в 2016 году, визу один раз получили, и сказали: "Больше не хотим так. Живую очередь стоять". Униженные, через левые схемы визы получали. И вопрос тогда, для кого мы это все строим" - поинтересовался Мухамедиулы.



Ранее сообщалось, что с января по июнь 2017 года в Казахстан приехали около 3,6 миллиона иностранных туристов. Такой же повышенный интерес к Казахстану со стороны иностранцев был зафиксирован в январе-июне 2013 года. Однако, в 2015-2016 годах объем сократился сначала на семь, затем на 1,2 процента.