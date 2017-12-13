Мы пришли в ужас – Мухамедиулы об "униженных китайских туристах" в Казахстане

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы в ходе заседания Совета по туризму рассказал о причинах малого количества туристов из Китая на EXPO-2017 в Астане, передает корреспондент Today.kz.
По словам главы ведомства, основной причиной отказов туристов из Китая от поездок в Казахстан является механизм получения визы.
"Самое главное – все новое строим – аэропорты, вокзалы, но никто не едет, хотят приехать, но визу не могут получить. Вот интересно, да? Строим-строим, деньги даем, акиматы строят, но люди не могут приехать. Я к чему говорю – в этом году у нас туристов меньше приехало из Китая, чем было в 2016 году. А должно быть наоборот, тем более EXPO провели. Все мы пришли в ужас, что из Китая не было туристов. Потому что те, кто приехал в 2016 году, визу один раз получили, и сказали: "Больше не хотим так. Живую очередь стоять". Униженные, через левые схемы визы получали. И вопрос тогда, для кого мы это все строим" - поинтересовался Мухамедиулы.
Ранее сообщалось, что с января по июнь 2017 года в Казахстан приехали около 3,6 миллиона иностранных туристов. Такой же повышенный интерес к Казахстану со стороны иностранцев был зафиксирован в январе-июне 2013 года. Однако, в 2015-2016 годах объем сократился сначала на семь, затем на 1,2 процента.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.