Электронные визы предложили внедрить в Казахстане

В Астане обсуждают вопросы развития отечественного туризма, передает корреспонент Tengrinews.kz.



В ходе заседания Совета по туризму вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов заявил, что туризм в Казахстане необходимо привести в соответствие с мировыми стандартами.



"Необходимо кардинальное изменение мышления всей страны. Туризм нужно сделать одной большой бизнес-идеей для нас всех. Должно меняться отношение к туризму не только госорганов и туроператоров, но и всего общества. Турист должен стать "священной коровой", а казахстанское гостеприимство - уникальным брендом в мире, узнаваемым. (…) Каждый приезжающий турист должен погрузиться в безбарьерную среду, ощутить себя как дома. Получить истинное наслаждение от пребывания в Казахстане и уехать с восторженными впечатлениями, с которыми он обязательно захочет поделиться со своими соотечественниками", - обратился к собравшимся на заседании Совета представителям туристических организаций и компаний.



Кожагапанов отметил, что необходимо создать все условия для приезжающих туристов, от вежливого отношения и приема в аэропортах, вокзалах, доброжелательности полицейских, чистоты в туалетах, знания английского языка населением до наличия Интернета по всей стране.



"Мы все должны понять, что малейшее негативное действие со стороны наших граждан, пусть даже маленькое недоразумение, как, например, тыкание пальцем при виде темнокожего иностранца или придирка полицейского с обязательным намерением оштрафовать, неумение официанта принять заказ на английском языке, способно надолго, а может, и бесповоротно оттолкнуть иностранного туриста, пусть даже до этого влюбленного в нашу культуру и природу", - выразил мнение Кожагапанов, отметив, что все эти меры должны применяться не только к иностранным гостям, но и к своим гражданам.



Вице-минстр культуры и спорта отметил, что на сегодня в сфере развития туризма необходимо принимать кардинальные меры.



"Всемирным экономическим форумом проводится рейтинговая оценка в сфере туризма, позиция Казахстана в мировом рейтинге конкурентоспособности туризма очень низкая. Мы занимаем 81-е место среди 136 государств и значительно отстаем от наших соседей. Данный рейтинг оценивается по 14 критериям, один из критериев - международная открытость. В нем мы занимаем 113-е место. Этот критерий предполагает сложный визовый миграционный режим, например, у нас нет электронной визы по прибытии, у нас до сих пор действуют миграционные карты, а также пока еще слабое информационное продвижение казахстанского туризма в мире", - сообщил Ерлан Кожагапанов.



Он сообщил, что на сегодня в Казахстане действует безвизовый режим в отношении 65 стран. По словам вице-министра, сегодня казахстанскую визу получить не так просто. "Поэтому нам в ближайшее время срочно нужно внедрить электронные визы для других стран. Кроме электронных виз, нужно расширять безвизовый транзитный режим - 72 часа, убирать миграционную регистрацию. Казахстан должен стать страной, в которую легко приехать и из которой легко уехать.



Поэтому мы просим Министерство финансов и Министерство национальной экономики изменить свое отношение к развитию, так называемому технологическому апгрейду, и поддержать перенос реализации закона о дактилоскопической и геномной регистрации на более ранние сроки. Мы не можем закрываться от такого вопроса, как открытое небо. При проведении EXPO при поддержке Президента мы на три месяца применяли такую норму и получили положительный эффект. (…) Пришло время сделать реальные шаги, способные Казахстан превратить действительно в туристический рай", - резюмировал вице-министр культуры и спорта.