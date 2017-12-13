Бастующие шахтеры просят не привлекать их к уголовной ответственности

Бастующие горняки шахты "Казахстанская" "АрселорМиттал Темиртау" просят не привлекать их к уголовной ответственности. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал первый секретарь обкома КНПК Карагандинской области Александр Зевахин. "Сейчас я отъехал от шахты "Казахстанкая". С ними работает общественная организация "Шахтерская семья" Натальи Владимировны Тамиловой. Будем с ней обсуждать все вопросы. Мы с ней корректировали требования шахтеров, которые сидят в шахте "Казахстанская". Хотят поднять вопрос о замене, об оказании медицинской помощи, предоставлении еды. Это самое главное. Также не делать гонений и не наказывать уголовно, административно или материально. Разве сейчас эти вопросы обсуждаются?", - сказал он.По его словам, сейчас на шахте "Казахстанская" около 163 шахтеров находятся под землей, на Тентекской - около 180, на Шахтинской - около 83. "Когда приехали на шахту "Тентекская", меня не пустили на территорию, но ко мне вышли люди, где-то около 150 человек, за шлагбаум, за территорию шахты. Мы поговорили, узнали их требования. Одно из них - поднятие зарплаты на 100 процентов, потому что они получают около 160 тысяч тенге. Много требований было. Звучали и про пенсию, эти вопросы нужно решать на республиканском уровне. Они сравнивали себя с полицейскими, которые в 45 уходят на пенсию, а шахтер работает до 65 лет на проходке. Я слышал разговоры, что аким области ведет переговоры с руководством АМТ. Уже третий день. Но шахтеры ведут себя спокойно. Когда встретились, они друг другу говорили не материться и не ругаться, вести разговоры нормальным тоном", - добавил он. По данным Зевахина, под Карагандой не работают все восемь шахт. "Не в каждой шахте бастуют под землей, но они не выходят. Например, в шахте Костенко так бастуют. Сегодня к ним тоже поеду", - отметил он. Добавим, что под землей сейчас находится около 600 шахтеров, не включая тех 150 горняков, которые в эту ночь поднялись на поверхность. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил председатель профсоюза угольщиков "Коргау" Марат Миргоязов.По его словам, сказать точно, сколько человек сейчас находится под землей, невозможно, так как люди могут как выйти, так и спуститься. "Я говорю примерные цифры, потому что они могут приезжать, выезжать", - сказал глава "Коргау". "Где-то более 150 человек покинули шахту. Кого устроило предложение "АрселорМиттал Темиртау" -выехали. Может, 160, может 165 человек. Кто-будет стоять на повышении на 100 процентов - те остались. Но ситуация такова, что все осталось по-прежнему, ничего не сдвинулось. Все понимают ситуацию, и ждут предложения, которое всех устроит. Вы думаете, там под землей легко? Мы третьи сутки ночуем на шахте. Но наши условия не сравнить с условиями бастующих. Там нет света. Нельзя курить. Человек постоянно находится на "свежей струе" - шахту проветривают", - отметил он. По словам самих горняков, жизнеобеспечение шахты - непрерывный процесс, в шахту каждый день спускаются около 20 человек, которые поддерживают водоотлив, воздухоснабжение. Без них шахта остановится. "На все шахты по обычному расписанию ходят горняцкие автобусы. Многие горняки не спускаются в шахту, а все свое рабочее время проводят на территории предприятия или в актовом зале шахты. Затем уезжают домой. Кто-то приезжает вне смены, чтобы проведать родственников или близких, по-прежнему находящихся в шахте", - рассказал один из шахтеров. Фото предоставлены бастующими шахтерами 11 декабря горняки четырех шахт "АрселорМиттал Темиртау" после смены не поднялись на поверхность. Позже появилось информация, что к ним присоединились еще четыре шахты. По информации, публикуемой в социальных сетях родственниками бастующих, требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда. 13 декабря появилась информация, что несколько горняков поднялись из шахт из-за плохого самочувствия. В МВД заявили, что никаких задержаний по этому поводу не было.