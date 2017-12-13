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Бастующие шахтеры просят не привлекать их к уголовной ответственности

Просмотров:10 Опубликовано: Сегодня, 23:05
Бастующие шахтеры просят не привлекать их к уголовной ответственности
Фото предоставлено шахтерами
Бастующие горняки шахты "Казахстанская" "АрселорМиттал Темиртау" просят не привлекать их к уголовной ответственности. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал первый секретарь обкома КНПК Карагандинской области Александр Зевахин. "Сейчас я отъехал от шахты "Казахстанкая". С ними работает общественная организация "Шахтерская семья" Натальи Владимировны Тамиловой. Будем с ней обсуждать все вопросы. Мы с ней корректировали требования шахтеров, которые сидят в шахте "Казахстанская". Хотят поднять вопрос о замене, об оказании медицинской помощи, предоставлении еды. Это самое главное. Также не делать гонений и не наказывать уголовно, административно или материально. Разве сейчас эти вопросы обсуждаются?", - сказал он.

Бастующие шахтеры просят не привлекать их к уголовной ответственности


По его словам, сейчас на шахте "Казахстанская" около 163 шахтеров находятся под землей, на Тентекской - около 180, на Шахтинской - около 83. "Когда приехали на шахту "Тентекская", меня не пустили на территорию, но ко мне вышли люди, где-то около 150 человек, за шлагбаум, за территорию шахты. Мы поговорили, узнали их требования. Одно из них - поднятие зарплаты на 100 процентов, потому что они получают около 160 тысяч тенге. Много требований было. Звучали и про пенсию, эти вопросы нужно решать на республиканском уровне. Они сравнивали себя с полицейскими, которые в 45 уходят на пенсию, а шахтер работает до 65 лет на проходке. Я слышал разговоры, что аким области ведет переговоры с руководством АМТ. Уже третий день. Но шахтеры ведут себя спокойно. Когда встретились, они друг другу говорили не материться и не ругаться, вести разговоры нормальным тоном", - добавил он. По данным Зевахина, под Карагандой не работают все восемь шахт. "Не в каждой шахте бастуют под землей, но они не выходят. Например, в шахте Костенко так бастуют. Сегодня к ним тоже поеду", - отметил он. Добавим, что под землей сейчас находится около 600 шахтеров, не включая тех 150 горняков, которые в эту ночь поднялись на поверхность. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил председатель профсоюза угольщиков "Коргау" Марат Миргоязов.

Бастующие шахтеры просят не привлекать их к уголовной ответственности



По его словам, сказать точно, сколько человек сейчас находится под землей, невозможно, так как люди могут как выйти, так и спуститься. "Я говорю примерные цифры, потому что они могут приезжать, выезжать", - сказал глава "Коргау". "Где-то более 150 человек покинули шахту. Кого устроило предложение "АрселорМиттал Темиртау" -выехали. Может, 160, может 165 человек. Кто-будет стоять на повышении на 100 процентов - те остались. Но ситуация такова, что все осталось по-прежнему, ничего не сдвинулось. Все понимают ситуацию, и ждут предложения, которое всех устроит. Вы думаете, там под землей легко? Мы третьи сутки ночуем на шахте. Но наши условия не сравнить с условиями бастующих. Там нет света. Нельзя курить. Человек постоянно находится на "свежей струе" - шахту проветривают", - отметил он. По словам самих горняков, жизнеобеспечение шахты - непрерывный процесс, в шахту каждый день спускаются около 20 человек, которые поддерживают водоотлив, воздухоснабжение. Без них шахта остановится. "На все шахты по обычному расписанию ходят горняцкие автобусы. Многие горняки не спускаются в шахту, а все свое рабочее время проводят на территории предприятия или в актовом зале шахты. Затем уезжают домой. Кто-то приезжает вне смены, чтобы проведать родственников или близких, по-прежнему находящихся в шахте", - рассказал один из шахтеров. Фото предоставлены бастующими шахтерами 11 декабря горняки четырех шахт "АрселорМиттал Темиртау" после смены не поднялись на поверхность. Позже появилось информация, что к ним присоединились еще четыре шахты. По информации, публикуемой в социальных сетях родственниками бастующих, требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда. 13 декабря появилась информация, что несколько горняков поднялись из шахт из-за плохого самочувствия. В МВД заявили, что никаких задержаний по этому поводу не было.
Источник: Tengrinews
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