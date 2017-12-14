Снизить цены на внутренние перелеты поможет освобождение от НДС авиакомпаний – директор КТА

Освобождение от НДС авиакомпаний поможет снизить цены на невозможно дорогие внутренние авиабилеты. Об этом сказала директор Казахстанской туристкой ассоциации Рашида Шайкенова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.



"Мы все говорим сегодня, что у нас дорогие авиаперелеты, и я предлагаю рассматривать как один из альтернативных вариантов возможность освободить авиакомпании от НДС с внутренних перелетов. У нас невозможно дорогие внутренние перелеты! Если государство не готово их субсидировать или субсидирует не так много, как мы знаем, то, возможно, нам нужно убрать НДС с внутренних перелетов, мы должны рассматривать этот вариант, и его нужно предложить Министерству финансов, как один из инструментов уменьшения стоимости", – предложила Шайкенова на первом заседании совета по туризму.



Кроме того, директор туристской ассоциации считает, что высокая стоимость гостиничных услуг складывается за счет высоких налогов.



"У нас высокий налог на землю и недвижимость. И буквально все – от платочка до тарелочки – в гостиницы завозят из-за рубежа. Я предлагаю выйти на Правительство с предложением освободить действующие гостиничные предприятия при покупке мебели от таможенной очистки. Тем самым мы поможем уменьшить стоимость гостиничных услуг", – добавила Шайкенова.