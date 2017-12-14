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Снизить цены на внутренние перелеты поможет освобождение от НДС авиакомпаний – директор КТА

Просмотров:91 Опубликовано: Сегодня, 08:35
Снизить цены на внутренние перелеты поможет освобождение от НДС авиакомпаний – директор КТА
.
Освобождение от НДС авиакомпаний поможет снизить цены на невозможно дорогие внутренние авиабилеты. Об этом сказала директор Казахстанской туристкой ассоциации Рашида Шайкенова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы все говорим сегодня, что у нас дорогие авиаперелеты, и я предлагаю рассматривать как один из альтернативных вариантов возможность освободить авиакомпании от НДС с внутренних перелетов. У нас невозможно дорогие внутренние перелеты! Если государство не готово их субсидировать или субсидирует не так много, как мы знаем, то, возможно, нам нужно убрать НДС с внутренних перелетов, мы должны рассматривать этот вариант, и его нужно предложить Министерству финансов, как один из инструментов уменьшения стоимости", – предложила Шайкенова на первом заседании совета по туризму.

Кроме того, директор туристской ассоциации считает, что высокая стоимость гостиничных услуг складывается за счет высоких налогов.

"У нас высокий налог на землю и недвижимость. И буквально все – от платочка до тарелочки – в гостиницы завозят из-за рубежа. Я предлагаю выйти на Правительство с предложением освободить действующие гостиничные предприятия при покупке мебели от таможенной очистки. Тем самым мы поможем уменьшить стоимость гостиничных услуг", – добавила Шайкенова.
Источник: kazpravda.kz
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