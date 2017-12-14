Крупные иностранные инвесторы ставят на тенге - аналитики

Международные инвесторы заинтересовались вложениями в тенговые активы. Об этом говорит успешный выпуск Банком развития Казахстана (БРК) тенговых евробондов на 100 млрд тенге. Расчеты по сделке должны завершиться сегодня. Спрос на бумаги превысил предложение на 70%, доходность к погашению - 9,625% годовых. 98% выпуска купили западные инвесторы. Их привлекают стабилизация курса тенге и ставки доходности казахстанского рынка, говорят эксперты.



«Очевидно, что иностранные инвесторы не ожидают заметного ослабления тенге. На мой взгляд, это вполне разумно, так как казахстанская экономика демонстрирует внушительный рост и успешно развивается. За 11 месяцев текущего года ВВП увеличился на 3,9%. По моему мнению, крупные инвесторы более всего заинтересованы в стабильности валютного курса. Резкие колебания всегда несут в себе элемент неопределённости и повышенных рисков», - отметил аналитик IFC Market Дмитрий Лукашов.



На фоне стабилизации мировых цен на нефть зарубежный капитал ожидает относительной стабильности курса тенге, заочно согласен с г-ном Лукашовым председатель правления «Centras Securities» Талгат Камаров. «Они считают, что худшие фазы снижения стоимости экспортных товаров Казахстана пройдены… и, соответственно, не ожидают сильного колебания курса валюты. Не думаю, что они ставят на укрепление национальной валюты. Возможно, один из оптимистичных сценариев возможного укрепления есть. Но думаю, что для них сейчас важно, что (казахстанская) валюта перестала так сильно колебаться, как было в 2014-2015 годах», - сказал г-н Камаров бизнес изданию «Forbes Kazakhstan».



Кроме того, внешних инвесторов привлекает доходность по тенговым бондам БРК. «Если курс (тенге) останется на срок обращения на этом же уровне, то инвесторы заработают в два с лишним раза больше, чем заработали бы на аналогичных инструментах Банка развития в долларах», - заметил глава «Centras Securities».



Заместитель председателя правления «BCC Invest» Александр Дронин считает, что высокий спрос на тенговые бонды БРК связан с ожиданиями инвесторов, что тенге к доллару США, как минимум, не ослабнет более чем на «6,625% в течение года». Средняя доходность по долларовым инструментам с высоким рейтингом варьируется в пределах 2-3%, поэтому тенговая доходность по облигациям БРК (9,625%) выглядит привлекательной. Однако при ослаблении тенге к доллару более чем на 6,625% доходность по облигациям БРК в долларах примерно сравняется с 3%, «что не позволит иностранным инвесторам зафиксировать доходность сверх 3%», - пояснил г-н Дронин.