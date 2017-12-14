«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 14 Декабря
+1...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 335.38 KZT
  • €1 = 394.07 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"КазТрансГаз Аймак" оштрафовали почти на миллиард тенге

Просмотров:305 Опубликовано: Сегодня, 10:25
"КазТрансГаз Аймак" оштрафовали почти на миллиард тенге
Иллюстративное фото с сайта pexels.com
Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей завершил расследование злоупотребления доминирующим положением в отношении АО "КазТрансГаз Аймак", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КРЕМЗК и ПП.

"По итогам расследования установлено, что общество взимало денежный штраф за недобор договорного объема товарного газа с коммунально-бытовых и промышленных потребителей. При этом взимание штрафа не имело экономического, технологического обоснования, а также носило дискриминационный характер к потребителям", - говорится в распространенном сообщении Комитета.

Сообщается, что по установленному факту нарушения было начато административное производство, материалы которого были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

"Кроме того, КРЕМЗК и ПП внесено предписание, согласно которому обществу необходимо устранить нарушения, возвратить средства и исключить из договоров условия, предусматривающие штраф за недобор газа", - сообщили в пресс-службе Комитета.

28 ноября 2017 года суд Астаны постановил привлечь общество к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 159 КоАП и наложить административное взыскание в виде штрафа в размере 944 855 296 тенге в доход государства. Постановление вступило в законную силу с момента оглашения.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Око
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:49
Они этот миллиард содрут с населения. Спасибо вам за этот сюрприз под новый год
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Bamb00k
 Око (Посетители) Сегодня, 11:32
А с нашим МАЭКОМ можно так же сделать за недостоверное отображение действительности в жировках? ( холодная вода вместо горячей зимой, горячая вода вместо холодной-летом, отсутствия отопления периодически и ржавую воду) Не, я понимаю, это косяки ТВС, но ТВС в этом случае отвечает же перед МАЭКом... Значит, полный спрос с МАЭКа.

всё вижу
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика