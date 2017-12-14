"КазТрансГаз Аймак" оштрафовали почти на миллиард тенге

Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей завершил расследование злоупотребления доминирующим положением в отношении АО "КазТрансГаз Аймак", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КРЕМЗК и ПП.
"По итогам расследования установлено, что общество взимало денежный штраф за недобор договорного объема товарного газа с коммунально-бытовых и промышленных потребителей. При этом взимание штрафа не имело экономического, технологического обоснования, а также носило дискриминационный характер к потребителям", - говорится в распространенном сообщении Комитета.
Сообщается, что по установленному факту нарушения было начато административное производство, материалы которого были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
"Кроме того, КРЕМЗК и ПП внесено предписание, согласно которому обществу необходимо устранить нарушения, возвратить средства и исключить из договоров условия, предусматривающие штраф за недобор газа", - сообщили в пресс-службе Комитета.
28 ноября 2017 года суд Астаны постановил привлечь общество к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 159 КоАП и наложить административное взыскание в виде штрафа в размере 944 855 296 тенге в доход государства. Постановление вступило в законную силу с момента оглашения.
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