«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 14 Декабря
+1...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 335.38 KZT
  • €1 = 394.07 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Урок футбола внедрен в 215 школах Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:44
Урок футбола внедрен в 215 школах Казахстана
Фото с сайта tengrinews.kz
Казахстанская федерация футбола совместно с Министерством образования и науки РК запустила в школах Казахстана пилот проекта "Урок футбола".

Урок проводится для учащихся с 1 по 4 класс общеобразовательных школ страны. С начала нового учебного года пилот проекта осуществляется в 215 школах на каждом третьем часе урока физической культуры. Школы для проекта отбирались Национальным научно-практическим центром физической культуры при Министерстве образования и науки РК.

Проектом охвачено восемь регионов Казахстана: ЮКО, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Карагандинская и Алматинская области. Астана и Алматы также задействованы в пилоте (в среднем по 30 школ в каждом городе).



В помощь школьным преподавателям разработано методическое пособие на русском и казахском языках. Помимо этого, для учителей организованы обучающие семинары и мастер-классы в каждом регионе. Обучение проводилось совместно со специалистами КФФ, представителями региональных научно-практических центров физической культуры и региональных федераций футбола. В организации мастер-классов активное участие принимали тренеры футбольных центров "Астана", "Тараз", "Шахтер", "Ордабасы", "Жетысу", "Кайсар", "Иртыш", а также специалисты футбольной академии "Кайрат".

Главные цели проекта - общее оздоровление детей, знакомство с футболом и возможность выявить талантливых учеников для специализированных футбольных школ.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика