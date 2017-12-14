Урок футбола внедрен в 215 школах Казахстана

Казахстанская федерация футбола совместно с Министерством образования и науки РК запустила в школах Казахстана пилот проекта "Урок футбола".Урок проводится для учащихся с 1 по 4 класс общеобразовательных школ страны. С начала нового учебного года пилот проекта осуществляется в 215 школах на каждом третьем часе урока физической культуры. Школы для проекта отбирались Национальным научно-практическим центром физической культуры при Министерстве образования и науки РК.Проектом охвачено восемь регионов Казахстана: ЮКО, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Карагандинская и Алматинская области. Астана и Алматы также задействованы в пилоте (в среднем по 30 школ в каждом городе).В помощь школьным преподавателям разработано методическое пособие на русском и казахском языках. Помимо этого, для учителей организованы обучающие семинары и мастер-классы в каждом регионе. Обучение проводилось совместно со специалистами КФФ, представителями региональных научно-практических центров физической культуры и региональных федераций футбола. В организации мастер-классов активное участие принимали тренеры футбольных центров "Астана", "Тараз", "Шахтер", "Ордабасы", "Жетысу", "Кайсар", "Иртыш", а также специалисты футбольной академии "Кайрат".Главные цели проекта - общее оздоровление детей, знакомство с футболом и возможность выявить талантливых учеников для специализированных футбольных школ.