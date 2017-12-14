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Дятел выбран птицей 2018 года в Казахстане

Просмотров:151 Опубликовано: Сегодня, 12:07
Дятел выбран птицей 2018 года в Казахстане
Большой пестрый дятел. Фото: pixabay.com
Большой пестрый дятел выбран птицей 2018 года в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия (АСБК).

В ассоциации пояснили, что большой пестрый дятел - один из наиболее известных и широко распространенных представителей семейства дятловых. В основном населяет леса северной половины Казахстана, но также встречается в хвойных лесах высокогорья на юго-востоке страны. Дятлы в первую очередь известны как дуплогнездники. Они обладают сильным долотообразным клювом, которым строят себе дупла в сухих деревьях.

"Большой пестрый дятел - очень подвижная и на самом деле пестрая птица. Оперение состоит из чередования черных и белых участков, подхвостье и затылок ярко-красные. Он, как и другие дятлы, приносит большую пользу лесу, поедая насекомых-вредителей и их личинок. В летнее время также питается ягодами, осенью может кормиться семенами хвойных деревьев", - рассказали в ассоциации.

Всего в Казахстане встречается восемь видов дятлов, самый маленький из них - вертишейка (35-50 граммов), а самый большой - черный дятел, или желна (330 граммов).

Для привлечения самок дятлы вместо пения используют барабанную дробь клювом. Для сохранения этих красивых и полезных птиц необходимо оставлять в лесу часть сухих деревьев.

Символ птицы года избирается каждый год. Символом 2017 года был избран филин. По информации представителей ассоциации и Союза охраны птиц Казахстана, цель кампании - привлечение внимания населения к птицам, заслуживающим особого внимания, через проведение различных природоохранных акций и пропаганду.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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largeman (Посетители) Сегодня, 16:11
-откуда такая дыра в бюджете?
-ясно откуда! дятел выдолбил!
 
 

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