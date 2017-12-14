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"АрселорМиттал Темиртау" через суд пытается признать забастовку шахтеров незаконной

Просмотров:351 Опубликовано: Сегодня, 12:38
"АрселорМиттал Темиртау" через суд пытается признать забастовку шахтеров незаконной
Фото предоставлено шахтерами
Юристы компании "АрселорМиттал Темиртау" написали заявления о признании забастовки шахтеров незаконной, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным пресс-службы Карагандинского областного суда, иски поступили в четыре суда: Шахтинский, Абайский, Саранский и Октябрьский районные суды Караганды.

"Истцом является АО "АрселорМиттал Темиртау". Ответчиком является орган, возглавляющий забастовку работников шахт "Казахстанская", "Тентекская", "Шахтинская", имени Ленина, "Саранская", имени Кузембаева, имени Костенко, "Абайская". Также ответчиками идут профсоюз угольщиков "Коргау", ОО "Профсоюз металлургов "Жактау"" и работники АО "АрселорМиттал Темиртау". Иск о признании забастовки незаконной", - сообщили в пресс-службе областного суда.

В суде отметили, что все заявления приняты в производство.

Также стало известно, что 13 декабря компания обращалась с заявлением и в Темиртауский городской суд. Суть иска также была в признании забастовки незаконной. Однако суд вернул заявление из-за неподсудности.

Напомним, более 600 шахтеров, отказавшиеся покидать свои рабочие места, остаются под землей.

Ранее бастующие горняки просили не привлекать их к уголовной и административной ответственности, а также просили не делать гонений и не наказывать их материально. Позже генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Парамжит Калон призвал шахтеров сесть за стол переговоров. Он отметил, что "АрселорМиттал Темиртау" готово незамедлительно приступить к переговорам с представителями горняков, но при условии, что все шахтеры поднимутся на поверхность в ближайшее время. При выполнении этого условия работодатель гарантирует отсутствие каких-либо наказаний.

11 декабря горняки четырех шахт "АрселорМиттал Темиртау" после смены не поднялись на поверхность. Позже стало известно, что к ним присоединились еще четыре шахты. По информации, публикуемой в социальных сетях родственниками бастующих, требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда.

13 декабря появилась информация, что несколько горняков поднялись из шахт из-за плохого самочувствия. Также известно, что аким Карагандинской области Ерлан Кошанов лично спускался в шахты и провел переговоры с бастующими. После переговоров на поверхность поднялись более 150 человек.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Grand (Посетители) Сегодня, 13:42
потом по судебному решению судисполнители вместе с арланом полезут выгонять черномазых шахтеров из нор сразу в кутузку и судить всех конвеером

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  • nadiuna
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:12
Не думаю, что у шахтеров что-то получится. Видели мы, как подобные случаи завершаются.
Правительство примет сторону шахтеров или сторону компаний, который платит этому правительству миллиардные налоги? Так что будем ждать силовиков
 
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  • nadiuna
 kk13 (Посетители) Сегодня, 12:59
Как всегда находим среди активистов "наркоманов,мздоимцев и расхитителей средств профсоюзов" И к ногтю!!! Сейчас против ветра не только сс.... плюнить вредно!!!
 
 

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