В авиакомпании SCAT заявили, что все полеты под угрозой из–за нехватки топлива

В авиакомпании SCAT заявили, что опасаются срыва полетов из-за нехватки топлива. По информации представителей, под угрозой оказались даже социально-значимые рейсы, сообщает Sputnik Казахстан.



"Авиакомпания не обеспечена авиационным топливом до конца декабря 2017 года, регулярность выполнения рейсов находится под угрозой, программа выполнения социально значимых рейсов, субсидируемых из государственного бюджета, под срывом. Кризис может повлечь за собой полный сбой расписания", — говорится в сообщении авиакомпании.



Вся проблема в том, что в декабре 2017 года ТОО Petrosun представил авиаперевозчику соглашение на отгрузку только 780 тонн из подтвержденных графиком поставки 4 875 тонн, а это менее 20% от утвержденного объема.



Надеясь на доставку топлива по установленным графикам, авиаперевозчик не закупил дополнительный объем ГЧС у других поставщиков.



В авиакомпании заявили, что принимают все необходимые меры по закупке нужных объемов топлива у других представителей. Но как отмечается, стоимость закупки будет значительно выше. А это повлечет за собой значительный рост цен на авиабилеты.