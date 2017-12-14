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В авиакомпании SCAT заявили, что все полеты под угрозой из–за нехватки топлива

Просмотров:355 Опубликовано: Сегодня, 13:46
В авиакомпании SCAT заявили, что все полеты под угрозой из–за нехватки топлива
Иллюстративное фото: MoscoWalk.ru
В авиакомпании SCAT заявили, что опасаются срыва полетов из-за нехватки топлива. По информации представителей, под угрозой оказались даже социально-значимые рейсы, сообщает Sputnik Казахстан.

"Авиакомпания не обеспечена авиационным топливом до конца декабря 2017 года, регулярность выполнения рейсов находится под угрозой, программа выполнения социально значимых рейсов, субсидируемых из государственного бюджета, под срывом. Кризис может повлечь за собой полный сбой расписания", — говорится в сообщении авиакомпании.

Вся проблема в том, что в декабре 2017 года ТОО Petrosun представил авиаперевозчику соглашение на отгрузку только 780 тонн из подтвержденных графиком поставки 4 875 тонн, а это менее 20% от утвержденного объема.

Надеясь на доставку топлива по установленным графикам, авиаперевозчик не закупил дополнительный объем ГЧС у других поставщиков.

В авиакомпании заявили, что принимают все необходимые меры по закупке нужных объемов топлива у других представителей. Но как отмечается, стоимость закупки будет значительно выше. А это повлечет за собой значительный рост цен на авиабилеты.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • montgomery
 Модератор 4 (Модератор+редактор) Сегодня, 16:53
Gaholimy,
montgomery,
Для личного общения используйте, пожалуйста, ПС. Все комментарии, не относящиеся к теме статьи или нарушающие правила выше этого поста, будут удалены без предупреждений.
 
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  • Taidan
 montgomery (Посетители) Сегодня, 16:51
Gaholimy, а ТЫ уже пострадал, что тут устроил панику, девушка?
 
-2
  • montgomery
  • Taidan
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Gaholimy (Посетители) Сегодня, 16:04
Так почему должны страдать пассажиры?Билет за 1-20часа полета туда и 1-30 часа обратно стоит 153 тыс.тенге и стыковочные рейсы в Краснодаре оплачены и я еще и не разбираюсь?Ты у них адвокатом устроился?
 
-2
  • montgomery
  • Taidan
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  • Gaholimy
 Richie (Посетители) Сегодня, 15:00
то что они не рассчитали свой бюджет - почему должно ложится на плечи народа?!
 
-1
  • Gaholimy
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  • Taidan
 montgomery (Посетители) Сегодня, 14:59
Цитата: Gaholimy
Так цены skat уже поднял более чем 2 раза,а топливо закупить забыли!Это ,вообще,как называется?

Это называется Вы не разбираетесь в ситуации. Читайте внимательно текст, прежде чем нести чушь.
"Вся проблема в том, что в декабре 2017 года ТОО Petrosun представил авиаперевозчику соглашение на отгрузку только 780 тонн из подтвержденных графиком поставки 4 875 тонн, а это менее 20% от утвержденного объема."
 
-3
  • sergbodr
  • montgomery
  • Taidan
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  • zhanino
 Gaholimy (Посетители) Сегодня, 14:48
Так цены skat уже поднял более чем 2 раза,а топливо закупить забыли!Это ,вообще,как называется?
 
 

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