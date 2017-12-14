Дарига Назарбаева прокомментировала забастовку шахтеров

Депутат Сената Дарига Назарбаева прокомментировала ситуацию с шахтерами в Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Глава государства в курсе всего, что происходит в стране. И, я уверена, он максимально следит за событиями в Карагандинской области - область для него не чужая, ее проблемы ему так же дороги, как и всем нам. Мне очень жаль, что администрация "АрселорМиттал Темиртау" довела конфликт до такой ситуации. Вопрос зарплаты шахтеров не новый, требования всегда у них были. И условия труда, конечно, у них тяжелые, надо сказать, а работа всегда связана с риском", - заявила Дарига Назарбаева.
"Требования шахтеров нам известны, они хотят повышения зарплаты на 100 процентов. Но нужно также и учитывать экономическую ситуацию на самом комбинате, которую, например, мы не знаем. "АрселорМиттал Темиртау" тоже пока не раскрывает эту информацию - есть ли у них экономическая возможность поднять на 100 процентов. В любом случае я желаю того, чтобы было достигнуто компромиссное соглашение к обоюдному согласию сторон", - подчеркнула она, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената РК.
"Я знаю, что Сагинтаев держит этот вопрос на контроле. Постоянно идут телефонные переговоры с администрацией компании. Министры уже высказывались. Так что без внимания этот вопрос не остается. Компания имеет право подавать в суд, никто не может им в этом праве отказать. Дальше дело будет за судом и его решением. Что касается управления из кабинета, я с вами согласна. Конечно, представители министерства должны были быть уже там, непосредственно в точке конфликта, и вести переговоры с обеими сторонами", - заключила Дарига Назарбаева.
Напомним, более 600 шахтеров отказались покидать свои рабочие места и остались под землей. Генеральный директор АО "АрселорМиттал СНГ" Парамжит Калон призвал шахтеров сесть за стол переговоров. Он отметил, что "АрселорМиттал Темиртау" готово незамедлительно приступить к переговорам с представителями горняков, но при условии, что все шахтеры поднимутся на поверхность в ближайшее время.
По информации, публикуемой в социальных сетях родственниками бастующих, требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.