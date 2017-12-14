Дарига Назарбаева прокомментировала забастовку шахтеров

Депутат Сената Дарига Назарбаева прокомментировала ситуацию с шахтерами в Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Глава государства в курсе всего, что происходит в стране. И, я уверена, он максимально следит за событиями в Карагандинской области - область для него не чужая, ее проблемы ему так же дороги, как и всем нам. Мне очень жаль, что администрация "АрселорМиттал Темиртау" довела конфликт до такой ситуации. Вопрос зарплаты шахтеров не новый, требования всегда у них были. И условия труда, конечно, у них тяжелые, надо сказать, а работа всегда связана с риском", - заявила Дарига Назарбаева.



"Требования шахтеров нам известны, они хотят повышения зарплаты на 100 процентов. Но нужно также и учитывать экономическую ситуацию на самом комбинате, которую, например, мы не знаем. "АрселорМиттал Темиртау" тоже пока не раскрывает эту информацию - есть ли у них экономическая возможность поднять на 100 процентов. В любом случае я желаю того, чтобы было достигнуто компромиссное соглашение к обоюдному согласию сторон", - подчеркнула она, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената РК.



"Я знаю, что Сагинтаев держит этот вопрос на контроле. Постоянно идут телефонные переговоры с администрацией компании. Министры уже высказывались. Так что без внимания этот вопрос не остается. Компания имеет право подавать в суд, никто не может им в этом праве отказать. Дальше дело будет за судом и его решением. Что касается управления из кабинета, я с вами согласна. Конечно, представители министерства должны были быть уже там, непосредственно в точке конфликта, и вести переговоры с обеими сторонами", - заключила Дарига Назарбаева.



Напомним, более 600 шахтеров отказались покидать свои рабочие места и остались под землей. Генеральный директор АО "АрселорМиттал СНГ" Парамжит Калон призвал шахтеров сесть за стол переговоров. Он отметил, что "АрселорМиттал Темиртау" готово незамедлительно приступить к переговорам с представителями горняков, но при условии, что все шахтеры поднимутся на поверхность в ближайшее время.



По информации, публикуемой в социальных сетях родственниками бастующих, требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда.