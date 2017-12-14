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Дарига Назарбаева прокомментировала забастовку шахтеров

Просмотров:703 Опубликовано: Сегодня, 14:18
Дарига Назарбаева прокомментировала забастовку шахтеров
Фото ©Турар Казангапов
Депутат Сената Дарига Назарбаева прокомментировала ситуацию с шахтерами в Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Глава государства в курсе всего, что происходит в стране. И, я уверена, он максимально следит за событиями в Карагандинской области - область для него не чужая, ее проблемы ему так же дороги, как и всем нам. Мне очень жаль, что администрация "АрселорМиттал Темиртау" довела конфликт до такой ситуации. Вопрос зарплаты шахтеров не новый, требования всегда у них были. И условия труда, конечно, у них тяжелые, надо сказать, а работа всегда связана с риском", - заявила Дарига Назарбаева.

"Требования шахтеров нам известны, они хотят повышения зарплаты на 100 процентов. Но нужно также и учитывать экономическую ситуацию на самом комбинате, которую, например, мы не знаем. "АрселорМиттал Темиртау" тоже пока не раскрывает эту информацию - есть ли у них экономическая возможность поднять на 100 процентов. В любом случае я желаю того, чтобы было достигнуто компромиссное соглашение к обоюдному согласию сторон", - подчеркнула она, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената РК.

"Я знаю, что Сагинтаев держит этот вопрос на контроле. Постоянно идут телефонные переговоры с администрацией компании. Министры уже высказывались. Так что без внимания этот вопрос не остается. Компания имеет право подавать в суд, никто не может им в этом праве отказать. Дальше дело будет за судом и его решением. Что касается управления из кабинета, я с вами согласна. Конечно, представители министерства должны были быть уже там, непосредственно в точке конфликта, и вести переговоры с обеими сторонами", - заключила Дарига Назарбаева.

Напомним, более 600 шахтеров отказались покидать свои рабочие места и остались под землей. Генеральный директор АО "АрселорМиттал СНГ" Парамжит Калон призвал шахтеров сесть за стол переговоров. Он отметил, что "АрселорМиттал Темиртау" готово незамедлительно приступить к переговорам с представителями горняков, но при условии, что все шахтеры поднимутся на поверхность в ближайшее время.

По информации, публикуемой в социальных сетях родственниками бастующих, требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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  • zhanino
 Ёж (Посетители) Сегодня, 16:50
Компания имеет право подавать в суд, никто не может им в этом праве отказать.

Вы чё там, в край опухли уже? На кого в суд собрались подавать? На народ, в стране которого вы заколачиваете миллиарды? Совсем страха нет, что-ли?
 
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  • Mestnyi
  • Taidan
 Морской (Посетители) Сегодня, 16:30
О! Если Дарига высказалась,то к вечеру и депутатики подтянутся...Главное,чтоб кто то из верхушки сказал че-нить,а там уж и стройный хор подпевал подпоет,как надо.
 
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  • Ёж
 Richie (Посетители) Сегодня, 16:29
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  • Mestnyi
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  • lefsha_q
 Ёж (Посетители) Сегодня, 16:24
Кто продал месторождение индусу, с того и надо спрашивать.

Желаю шахтерам выжить. Держитесь парни, народ с вами!
 
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  • Тихо
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 15:01
Цитата: Тихо
зачем нам с-300 у нас и так проблем горы.

Чтобы еще больше проблем не появилось. И вообще, при чем тут С-300? Зачем все в кучу мешать? bazar
 
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 Asko777 (Посетители) Сегодня, 14:50
Когда-то провозглашали лозунг: «Заводы – рабочим, землю - крестьянам!
 
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Тихо (Посетители) Сегодня, 14:37
Цитата: Mestnyi
то почему тогда власть позволяет издеваться над своим народом какому индусу?

Вот поэтому я и задавал вопрос,зачем нам с-300 у нас и так проблем горы.
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 14:27
"Глава государства в курсе всего, что происходит в стране. И, я уверена, он максимально следит за событиями в Карагандинской области - область для него не чужая, ее проблемы ему так же дороги, как и всем нам

Если власть в курсе всего что происходит и действительно проблемы области так же дороги как и всем нам, то почему тогда власть позволяет издеваться над своим народом какому индусу?
 
 

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