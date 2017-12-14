Снижение штрафов за нарушение ПДД: сенат вернул поправки в мажилис

АСТАНА, 14 дек — Sputnik. Депутаты сената парламента вернули в мажилис проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, передает корреспондент Sputnik Казахстан.



Ранее мажилис одобрил законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".



"В ходе работы над законопроектом внесены изменения и дополнения в одобренный мажилисом законопроект. Эти поправки направлены на разграничение компетенций по рассмотрению дел об административных правонарушениях между судом, уполномоченными органами и должностными лицами; на приведение в соответствие ссылок структурных элементов кодекса; на исключение внутренних противоречий законопроекта", — сказал депутат сената Дулат Куставлетов.



В министерстве юстиции корреспонденту Sputnik Казахстан предоставили перечень статей Административного кодекса, в которых поправками предусмотрено смягчение ответственности за ряд нарушений ПДД.



Сейчас в Казахстане согласно статье 590 КоАП предусмотрена ответственность за установку заведомо поддельных госномеров. Штраф для субъектов крупного предпринимательства составляет 1 000 МРП, поправки предлагают снизить этот штраф до 400 МРП.



Также планируется снизить штраф за превышение скорости (статья 592). В настоящее время превышение скорости на величину от 10 до 20 километров в час влечет штраф в размере 10 МРП. Эту сумму предлагается снизить до 5 МРП.



В случае принятия поправок может быть снижен штраф по статье 594 КоАП "Нарушение правил проезда перекрестков или пересечение проезжей части дороги". Сейчас выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги, которые приводят к созданию затора для движения транспортных средств в поперечном направлении, влечет штраф в размере 10 МРП. Наказание предлагается смягчить до предупреждения или штрафа в размере 3 МРП.



По административной статье 596 предусмотрен штраф в размере 20 МРП за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения, или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней. Штраф предлагается снизить до 15 МРП.



Запрещенный выезд на встречную полосу, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет за собой лишение водительских прав на один год. Этот срок предлагается снизить до шести месяцев.



Статья 597 предусматривает штраф в размере 10 МРП за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств. Поправки предлагают снизить размер штрафа до 5 МРП.



Нарушение правил остановки или стоянки на тротуаре, а также остановка или стоянка на клумбах, детской или спортивной площадке влекут штраф в размере 15 МРП (предлагается 10 МРП). Нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других машин, наказывается штрафом в 20 МРП (предлагается 10 МРП).



Нарушение правил остановки или стоянки в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов влечет штраф в размере 50 МРП (предлагается 10 МРП). Также предлагается снизить штраф за повторное нарушение нескольких частей статьи 597-й.



Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (статья 599) наказывается штрафом. За повторное нарушение в течение года предусмотрен штраф в размере 20 МРП, эту сумму предлагается снизить до 15 МРП.



Невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении (статья 600), влечет штраф. Повторное нарушение в течение года сейчас влечет штраф в размере 20 МРП, эту сумму предлагается снизить до 15 МРП.



Предлагается смягчить ответственность и для пешеходов (статья 615). Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований о дорожном движении влечет штраф. Штраф за повторное нарушение в течение года предлагается снизить с 15 МРП до 10 МРП.