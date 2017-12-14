Честный поступок таксиста удивил Казнет

Поступок честного таксиста из Астаны очень удивил и обрадовал Казнет. Историю рассказала горожанка в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться»
в Facebook, передает NUR.KZ.
По словам девушки, ее папа прилетел в гости из Азербайджана сюрпризом.
«Чтобы доехать с аэропорта до нашего дома таксист запросил определенную сумма (сразу скажу, сумма нормальная для времени 6 утра).
Так вот, у отца не было тенге, и он отдал таксисту 100 долларов. Они договорились, что сдачу таксист привезет в течение дня. Конечно, мы были в шоке, и сказали, что точно не привезет.
Но вечером в домофон позвонил таксист и спросил «случайно не к вам сегодня утром приехали?».
Отец спустился, поблагодарил таксиста - мужчина отдал сдачу и еще с чеком, чтобы отец видел, по какому курсу был размен», - поведала астанчанка.
Она отметила, что не знает данных мужчины, но хочет сказать ему огромное спасибо за то, что он честный человек.
«Пусть у каждого в жизни встречаются такие честные люди. Еще раз спасибо вам за честность», - заключила девушка.
Пользователи также похвалили извозчика. Однако многие отметили, что такие поступки должны быть нормой, а не исключением.
«Как печально, что жизнь заставляет нас удивляться нормальным вещам, что обычные вещи стали исключением из правил», - написал один из комментаторов.
Напомним, ранее мы писали о том, что таксисты обманывают приезжающих в Казахстан туристов, беря за проезд огромные суммы.
Так, одному из гостей столицы поездка до гостиницы обошлась в 40 тысяч тенге, другому дешевле – в 19 тысяч тенге.