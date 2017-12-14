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Честный поступок таксиста удивил Казнет

Просмотров:275 Опубликовано: Сегодня, 17:22
Честный поступок таксиста удивил Казнет
Иллюстративное фото mvestnik.ru
Поступок честного таксиста из Астаны очень удивил и обрадовал Казнет. Историю рассказала горожанка в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» в Facebook, передает NUR.KZ.

По словам девушки, ее папа прилетел в гости из Азербайджана сюрпризом.

«Чтобы доехать с аэропорта до нашего дома таксист запросил определенную сумма (сразу скажу, сумма нормальная для времени 6 утра).

Так вот, у отца не было тенге, и он отдал таксисту 100 долларов. Они договорились, что сдачу таксист привезет в течение дня. Конечно, мы были в шоке, и сказали, что точно не привезет.

Но вечером в домофон позвонил таксист и спросил «случайно не к вам сегодня утром приехали?».

Отец спустился, поблагодарил таксиста - мужчина отдал сдачу и еще с чеком, чтобы отец видел, по какому курсу был размен», - поведала астанчанка.

Она отметила, что не знает данных мужчины, но хочет сказать ему огромное спасибо за то, что он честный человек.

«Пусть у каждого в жизни встречаются такие честные люди. Еще раз спасибо вам за честность», - заключила девушка.

Пользователи также похвалили извозчика. Однако многие отметили, что такие поступки должны быть нормой, а не исключением.

«Как печально, что жизнь заставляет нас удивляться нормальным вещам, что обычные вещи стали исключением из правил», - написал один из комментаторов.

Напомним, ранее мы писали о том, что таксисты обманывают приезжающих в Казахстан туристов, беря за проезд огромные суммы.

Так, одному из гостей столицы поездка до гостиницы обошлась в 40 тысяч тенге, другому дешевле – в 19 тысяч тенге.
Источник: Nur.kz
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