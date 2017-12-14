Под землей остаются 400 шахтеров - "АрселорМиттал Темиртау"

АО "АрселорМиттал Темиртау" прокомментировал ситуацию на шахтах угольного департамента, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.



"Ежедневно директора шахт угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" спускаются в шахты для переговоров с бастующими шахтерами по 2-3 раза. 14 декабря, после бесед, с руководством порядка 100 человек поднялись на поверхность. По последним данным, в шахтах "Казахстанская", "Шахтинская", "Тентекская" и имени Ленина осталось более 400 человек", - сообщили в компании.



Также сообщается, что на других шахтах людей под землей нет.



"Ночью на шахту "Тентекская" приезжал генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Парамжит Калон, директор по персоналу Анна Адом, заместитель директора по производству Рамеш Иер, первый заместитель министра инвестиций и развития Республики Казахстан Алик Айдарбаев, заместитель председателя комитета по труду Министерства труда Республики Казахстан Толеген Оспанкулов и прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, а также председатели профкомов "Коргау" всех шахт", - отметили в "АрселорМиттал Темиртау".



"Я сегодня спускался в шахты четыре раза и объяснял шахтерам, что сидеть под землей – это не выход, что нужно незамедлительно подниматься на поверхность и приступать к переговорам. Шахтеры начинают выходить. С шахты "Тентекской" сегодня лично я поднял на-гора 37 человек", - сказал директор по производству угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Танат Дауов.



Кроме того, один из топ-менеджеров компании "АрселорМиталл Темиртау", не захотевший указывать свое имя, прокомментировал требования бастующих шахтеров.



"Если мы повысим заработную плату шахтерам на 100 процентов, все предприятия и организации будут вынуждены также поднять заработную плату. Последует логичное повышение цен на социально значимые товары. Таким образом, пойдя на уступку шахтерам, мы создадим еще более серьезную проблему, которая может вылиться в подрыв национальной валюты и экономики страны. На сегодня отрасль несет большие потери и возможны необратимые последствия. Поэтому шахтеры должны прекратить несанкционированную забастовку и начать конструктивный диалог", - считает специалист компании. Также собеседник подчеркнул, что в результате забастовки может перестать работать металлургический комбинат, который зависит от коксующегося угля.



Также под угрозой остановки находится работа ТЭЦ-2, которая топит углем с шахты "Абайская". "Пополнение запасов не происходят с 11 декабря. Таким образом, из-за несанкционированной забастовки темиртаусцы могут остаться не просто без работы, но и без тепла и энергоснабжения. ", - добавил спикер.



Напомним, 11 декабря горняки четырех шахт "АрселорМиттал Темиртау" после смены не поднялись на поверхность. Позже стало известно, что к ним присоединились еще четыре шахты. По информации, публикуемой в социальных сетях родственниками бастующих, требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда.



13 декабря появилась информация, что несколько горняков поднялись из шахт из-за плохого самочувствия. Также известно, что аким Карагандинской области Ерлан Кошанов лично спускался в шахты и провел переговоры с бастующими. После переговоров на поверхность поднялись более 150 человек.